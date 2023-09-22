世紀暴雨｜大量升降機損毀　專家剖析常見原因　建議一招保升降機

本港早前經歷世紀暴雨極端天氣情況，導致多處水浸，不少大廈升降機損毀，等待維修期間市民需靠行樓梯上落，十分不便。有升降機維修專家指出，估計暴雨期間黃大仙、柴灣等地勢較低的地區有較多樓宇升降機損毀，每部升降機維修費用隨時可達50至60萬元，視乎損毀零件而定，同時建議物業管理公司日後可採取措施減低升降機受損情況。



升降機內部及零件

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專業教育學院（IVE）青衣院校高級項目主任黃啟漢表示，世紀暴雨期間，升降機損毀主因是雨水進入升降機槽，令電子儀器入水或受潮而損毀需要更換，因此為處地勢低的地區例如柴灣、黃大仙有較多大廈升降機受損。他指出，最易損毀的是控制升降機門開關的電子板和升降機按鈕，另外位於升降機槽底的緩衝器、限速器等，亦會被雨水浸毀而需更換。

此外，在暴雨期間，位於大廈天台的升降機機房，狂風有可能將雨水經抽氣扇檔板、通風口吹入機房；而天花板滲水、天台渠道淤塞，亦有機會令機房入水，導致控制升降機的電子板受損。

升降機水浸零件全毀維修費50萬至60萬元

升降機損毀除了令市民出入不便，亦涉及維修費用問題。黃啟漢指出，一般而言若大部份零件受損需更換，每部升降機維修費可達50萬至60萬元，視乎樓宇高度、升降機型號等而定。他解釋，在眾多零件中以鋼纜最貴，因為即使只有一條鋼纜受潮或有水跡，也需要更換所有鋼纜以保安全，費用可達20萬至30萬元。

暴雨期間可考慮將升降機移至大廈中層保護機箱

在世紀暴雨期間，有大廈停用所有升降機，並且將升降機升至最頂層，引起網民關注。黃啟漢表示，他建議物業管理公司可考慮將升降機移至大廈中間樓層停用，保護升降機廂及相關電子零件；若大廈有多於一部升降機則可將大部份升降機停用，保留消防升降機以備不時之需。