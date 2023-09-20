恒大聯四校研元宇宙平台　體驗物流、文化遺產及新聞傳播協作學習

恒生大學、珠海學院、香港大學專業進修學院及香港大學早前獲教育局質素提升支援計劃資助，共同開發以物流、文化遺產及新聞傳播為主題的元宇宙互動學習平台，今日（20日）於恒生大學校園舉行平台啟動儀式，以表揚業界對項目的支持，讓學生體驗沉浸式學習之餘，亦能促進以問題導向學習為本的協作模式。



恒生大學、珠海學院、香港大學專業進修學院及香港大學早前獲教育局質素提升支援計劃資助，共同開發以物流、文化遺產及新聞傳播為主題的元宇宙互動學習平台，今日（20日）於恒生大學校園舉行平台啟動儀式。（翁曼琛攝）

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該平台涵蓋物流、文化遺產及新聞傳播三大主題。以物流為例，透過參照航空貨物查驗、驗收及回收等實際運作模式，學生可從中學習設施佈局及物料搬運系統等航空貨運站運作細節。至於文化遺產方面，透過重塑虎豹別墅的全貌，讓學生「參觀」虎豹別墅內的虎塔及十王殿浮雕等建築，並進行文物雕像工作坊及古董收藏等協作學習。新聞傳播方面，則以地震災難現場為藍本，訓練學生在地震現場實時報道新聞，以及在工作室中報道新聞。此外，平台支援多人遠距離協作，即使用家身處不同地點，亦能於同一虛擬環境實時完成同一任務。

恒大供應鏈管理工商管理學士四年級生的葉凱琳曾試用過平台，她認為最實用的是在貨運站中分類危險品，透過親身為危險品貼上標籤，以牢記課程所學知識，並提升她對日後考牌的信心。她又指，平台雖能讓她恍如置身物流倉庫，但過程中需時適應，而老師則需從旁指導。

項目總負責人、恒大虛擬實境中心主任黃彥璋表示，團隊自3年前已開始開展項目，當時發現元宇宙和虛擬實境有助打破時空及地域的限制，加上有不少學生都修讀物流、文化保育及傳播系相關的學科，故此啟發他們開發該平台，希望將來可於每個主題中添加更多協作性內容。