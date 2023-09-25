城大獸醫課程獲英澳新機構認證 今年誕首屆畢業生 約半已獲聘書
城市大學（城大）今日（24日）公布，旗下獸醫課程英國皇家獸醫學院（Royal College of Veterinary Surgeons）和澳新獸醫管理局理事會（Australasian Veterinary Boards Council）的雙重認可，屬亞洲區內唯一同時獲得該兩間獸醫教育監管機構認證的課程，亦是首間引入及實踐「健康一體化」理念的大學。
城大校董會主席黃嘉純表示，雙重國際認證代表城大獸醫課程的高標準和質量，學生可以視乎註冊要求，在多國執業。城大校長梅彥昌就提到，認證將對本地和區域社區有正面影響，有助改善動物福利和公共衛生，吸引學生和教學人員到城大就讀及進行研究。
賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs教授表示，城大獸醫學課程與社會需求緊密結合，隨著新冠病毒等人畜共患病不斷出現，獸醫學課程為未來獸醫提供必要的技能和知識，以應對全球健康挑戰。
被問到有關課程於香港的認證時，黃嘉純指城大已經與獸醫管理局聯絡，相信畢業生於10月可以成為香港註冊獸醫。Vanessa Barrs教授提到，由於學生必須完成整個課程，才可以將相關文件交予獸醫管理局註冊，學校已經盡早與當局溝通。
城大指，首屆畢業生於今年取得畢業證書後，即可到獸醫管理局註冊，成為註冊獸醫，之後的畢業生亦會有同樣安排。城大又提到，課程今年錄取了30名本地生，達到JUPAS收生上限。另外，學校現正計劃開辦深造轉科獸醫課程，讓獸醫課程的畢業生可以繼續進修。
城大獸醫課程首屆收生12人，其中1人因家人移民而未有完成課程，因此共有11名畢業生。何亦㬢是其中一名畢業生，她指同學有約半人已經取得offer，自己將會到獸醫診所工作，又說課程本身都有不少學習機會，而且符合國際標準，並不擔心完成課程後沒有工作機會，而且培訓以本地為主，熟悉本地常見的病症及情況，有助本地就業。工作機會方面，除了獸醫診所外，亦可到馬會或其他機構。
另一名畢業生姚佳慧就表示，會先留港工作兩、三年，獲取與小動物相關的工作經驗後，再視乎機會考慮到不同地方發展。她提到，課程與香港農場或政府有不少接觸，相信畢業後亦會較易獲聘。