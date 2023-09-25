城大獸醫課程獲英澳新機構認證　今年誕首屆畢業生　約半已獲聘書

城市大學（城大）今日（24日）公布，旗下獸醫課程英國皇家獸醫學院（Royal College of Veterinary Surgeons）和澳新獸醫管理局理事會（Australasian Veterinary Boards Council）的雙重認可，屬亞洲區內唯一同時獲得該兩間獸醫教育監管機構認證的課程，亦是首間引入及實踐「健康一體化」理念的大學。



城市大學公布，旗下獸醫課程英國皇家獸醫學院和澳新獸醫管理局理事會的雙重認可。圖為（左起）賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs教授、城大校董會主席黃嘉純及城大校長梅彥昌。（盧勁揚攝）

城大校董會主席黃嘉純表示，雙重國際認證代表城大獸醫課程的高標準和質量，學生可以視乎註冊要求，在多國執業。城大校長梅彥昌就提到，認證將對本地和區域社區有正面影響，有助改善動物福利和公共衛生，吸引學生和教學人員到城大就讀及進行研究。

賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs教授表示，城大獸醫學課程與社會需求緊密結合，隨著新冠病毒等人畜共患病不斷出現，獸醫學課程為未來獸醫提供必要的技能和知識，以應對全球健康挑戰。

被問到有關課程於香港的認證時，黃嘉純指城大已經與獸醫管理局聯絡，相信畢業生於10月可以成為香港註冊獸醫。Vanessa Barrs教授提到，由於學生必須完成整個課程，才可以將相關文件交予獸醫管理局註冊，學校已經盡早與當局溝通。

城大指，首屆畢業生於今年取得畢業證書後，即可到獸醫管理局註冊，成為註冊獸醫。圖為（左起）城大獸醫首屆畢業生何亦㬢、賽馬會動物醫學及生命科學院院長Vanessa Barrs教授及另一畢業生姚佳慧。（盧勁揚攝）

城大指，首屆畢業生於今年取得畢業證書後，即可到獸醫管理局註冊，成為註冊獸醫，之後的畢業生亦會有同樣安排。城大又提到，課程今年錄取了30名本地生，達到JUPAS收生上限。另外，學校現正計劃開辦深造轉科獸醫課程，讓獸醫課程的畢業生可以繼續進修。

城大獸醫課程首屆收生12人，其中1人因家人移民而未有完成課程，因此共有11名畢業生。何亦㬢是其中一名畢業生，她指同學有約半人已經取得offer，自己將會到獸醫診所工作，又說課程本身都有不少學習機會，而且符合國際標準，並不擔心完成課程後沒有工作機會，而且培訓以本地為主，熟悉本地常見的病症及情況，有助本地就業。工作機會方面，除了獸醫診所外，亦可到馬會或其他機構。

另一名畢業生姚佳慧就表示，會先留港工作兩、三年，獲取與小動物相關的工作經驗後，再視乎機會考慮到不同地方發展。她提到，課程與香港農場或政府有不少接觸，相信畢業後亦會較易獲聘。