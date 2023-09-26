IVE研究將O · PARK1堆肥用於園藝種植　可改善土壤酸鹼值持水能力

香港專業教育學院（IVE）健康及生命科學學系師生去年獲環境保護署及其承辦商委託，研究利用廚餘發電過程中產生的堆肥進行園藝種植。研究發現，堆肥有助改善土壤酸鹼值、透氣度和持水能力等。



IVE團隊利用O·PARK1提供的堆肥，以不同比例泥士，以作研究。（IVE提供）

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O · PARK1是香港首個將廚餘轉為電能的有機資源回收中心，而團隊就於IVE（沙田）智能農莊使用O · PARK1產生的堆肥，與本地泥土以不同比例混合，栽種4種本地常見植物，包括大紅花、大葉龍船花、金連翹及桂花約1個月。透過升項土壤檢測，分析不同土壤和比例對植物生長速度和情況的影響。

結果顯示，加入O · PARK1堆肥後可有效維持土壤pH值至接近pH6.5至pH7.5的中性水平，通氣透水能力亦比一般化學肥料好。團隊建議環保署將O · PARK1的堆肥與黃花沙按2:8比例混合使用，並採用追肥（Top Dressing）方法，於施肥時圍繞植物根部的滴水線直接施肥。學生後來於愉景灣試行研究成果，亦發現堆肥有助寬葉十萬錯及豬毛草的生長。

環保署及承辦商將透過研討會及工作坊等，向政府部門、園藝公司、物管公司和公眾推廣這些堆肥的適用性及優點。市民現時已經可以於任何一個綠在區區設施，以綠綠賞積分免費換取O．PARK1的堆肥，用以家中種植。