港大研究指興奮劑成癮可致認知障礙　女性、高齡等人士有較大影響

港大醫學院今（28日）發表研究報告，分析吸食冰毒、可卡因等興奮劑成癮者，結果顯示成癮者出現不同程度的認知障礙，而其中女性、年齡較大和受教育水平較低的影響較大。另外，興奮劑使用時間較長且尿液檢測結果陽性的活躍興奮劑成癮者，執行能力較差。



負責研究的港大醫學院精神醫學系臨床助理教授鍾嘉健表示，吸食冰毒會導致注意力、工作記憶等認知功能受損，吸食可卡因會影響腦部控制身體活動能力，未來希望可以進一步分析使用的劑量對認知功能的影響。



戒毒人士阿榮曾因交損友，被引誘服用冰毒約近四年，曾出現幻覺及幻聽等認知障礙，更曾妄想被人殺害。他在一次出現妄想以為被人殺害而報警求助下，獲轉介接受治療和輔導，現時已成功戒毒。雖然現時已成功戒毒，不過吸毒的帶來禍害至今仍影響着他。他透露，自己視力模糊，記憶也比以往差了很多。

阿榮的事件並非孤例，港大醫學院今（28日）發表研究報告，分析了76名吸食冰毒、可卡因等興奮劑成癮者，了解成癮者在12個月研究期間認知功能的變化和使用興奮劑使用的頻率。

研究結果顯示，受訪者認知功能平均分數，都低於輕度認知障礙症的界線，其中女性、年齡較高或教育水平較低，以及使用興奮劑年期較長的成癮者，整體得分亦較低。另外，如終身興奮劑使用時間較長，且尿液檢測結果陽性的活躍興奮劑成癮者，則更有較差的執行能力。

負責研究的港大醫學院精神醫學系臨床助理教授鍾嘉健提醒，吸食冰毒會令注意力、工作記憶等認知功能受損，吸食可卡因更會影響腦部控制身體活動能力。他補充，隨著服食毒品時間越長，認知功能障礙將越嚴重。他又指，研究並未發現持續使用興奮劑會否令人認知障礙一直惡化，未來希望可以進一步分析使用的劑量對認知功能的影響。