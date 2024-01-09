赴港升學｜解釋香港讀大學開支！包括學費、生活費、宿費、獎學金

愈來愈多內地學生有意來港升學，了解相關費用及開支至為重要。「01教育」特意為各位內地高考學生整合香港就讀大學的學費、生活費、宿費及獎學金等資料，方便各位學生及家長於計劃升學時可以更好的估算相關開支。（本文所有貨幣單位如無特別標示均為港元）



大學學費

由於非本地生在香港就讀大學沒有政府津貼，因此學費會比本地生高，以下是8間政府資助大學的非本地生學費：

香港大學：$182,000／年

中文大學：$145,000／年

科技大學：$170,000／年

理工大學：$160,000／年

浸會大學：$145,000／年

城市大學：$145,000／年

嶺南大學：$145,000／年

教育大學：$145,000／年

宿費或租金

非本地生赴港升學後一般都需要安排住所，香港的大學均設有宿舍但宿位有限，非本地生在學期間未必能全期入住大學宿舍。以科技大學及城市大學為例，會優先為非本地本科生提供第一及第二年的宿舍；中文大學則會為非本地本科生提供3或4年的宿舍。以下是各院校的非本地生宿舍收費，費用視乎入住宿舍房間類型、設施等而定：

香港大學：$17,290 - 37,940／年

中文大學：$15,000／年

科技大學：$17,812 - 29,200／年

理工大學：$14,495／年

浸會大學：$13,520 - 19,270／年

城市大學：$18,100／年

嶺南大學：$10,660 - 14,430／年

教育大學：$14,000／年

非本地生如未獲學校安排宿舍，或自行選擇校外住宿，將需要自行租住單位，租金視乎單位地點、便利程度、質素、合租單位人數等而定。參考各大學建議，若在港與其他學生合租單位，預算每年約$30,000至$55,000元，以一年入住12個月計算，平均每月約$2,500至$4,500多元。

生活費

生活費同樣豐儉由人，以下是各院校建議的生活費預算：

香港大學：不超過$50,000／年

中文大學：約$30,000／年

科技大學：約$50,000／年

理工大學：約$51,000／年

浸會大學：未有提供

城市大學：約$36,000／年

嶺南大學：約$36,000／年

教育大學：約$50,000／年

獎學金

香港大學設有多個獎學金，例如「入學獎學金」可以為成績特別突出的學生提供在香港大學在學期間全額學費的獎學金。

中文大學設有三種入學獎學金，視乎學生的成績水平給予全額獎學金（4年學費及每年$45,000元的住宿及生活津貼），或；全免學費獎學金（4年學費），或；本科入學獎學金（4年累計$300,000元）。

科技大學設有多個獎學金，例如成績特別突出的學生可以獲得全額學費津貼及每年$60,000元的生活津貼。

理工大學設有優秀學生入學獎學金，獎學金年期視乎學生入讀的課程而定，一般為4年，部分為5年，學生成績達到指定要求即可繼續領取獎學金。

浸會大學設有全額（每年$195,000元）及半額（每年$97,500元）的獎學金，視乎學生成績及面試表現（如適用）而頒發，學生每年成績需要達到指定要求方面繼續獲頒獎學金。

城市大學設有三種入學獎學金，視乎學生的成績水平給予全額獎學金（每年$185,000），或；學費全免獎學金（每年$145,000），或；共融獎學金（每年$40,000）。

嶺南大學設有非本地學生獎學金，並分為全免學費、半免學費及定額獎學金，會根據學生的高考成績發放。

教育大學會根據學生的高考成績及面試表現（如適用）考慮頒發獎學金。

香港讀大學一年費用估算

在香港讀大學的開支主要為學費、宿費或租金、生活費，每年開支視乎所選院校、是否住在學校宿舍及生活質素而定，可以由最節儉的每年約$192,000港元至約$280,000港元不等。由於非本地生不會享有香港特區政府的任何資助，赴港升學前應慎重考慮自己的經濟能力。