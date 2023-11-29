科大校長領導研究團隊有新發現　免疫細胞開發阿爾茲海默症新療法

香港科技大學校長、晨興生命科學教授兼香港神經退行性疾病中心主任葉玉如領導研究團隊，發現大腦免疫細胞上的細胞表面蛋白「VCAM1」，可作為阿爾茲海默症的藥物靶點，為開發新療法帶來新方向。



是次研究論文的共同第一作者劉順發博士是前科大生命科學部博士後研究員，現為耶魯大學醫學院博士後研究員。（科大提供）

阿爾茲海默症是一種影響深遠的神經退行性疾病，正影響著全球5000多萬人口。該病的一個主要特徵是大腦中「澱粉樣蛋白」斑塊的積聚，導致患者的認知功能逐漸下降，小膠質細胞是大腦中主要的免疫細胞，本身在清除澱粉樣蛋白斑塊方面發揮重要作用，但其功能在阿爾茲海默症中受損。

團隊深入研究小膠質細胞如何控制澱粉樣蛋白的清除，以及功能受損原因，發現小膠質細胞上有一種細胞表面蛋白「VCAM1」，促進小膠質細胞清除澱粉樣蛋白，團隊亦發現，澱粉樣蛋白斑塊中的「APOE」蛋白和VCAM1蛋白的相互作用是引導小膠質細胞向澱粉樣蛋白斑塊靠近的關鍵。

科大校長葉玉如教授（前排中）、科大生命科學部研究教授傅潔瑜教授（前排右二）、是次研究論文的共同第一作者吳惟（前排左二）以及研究助理教授王曉怡教授（前排左一）與科大生命科學部其他研究團隊成員合影。（科大提供）

團隊進一步發現，在阿爾茲海默症小鼠模型中激活「VCAM1-APOE」，可以減輕阿爾茲海默症症狀，新發現顯示正常的VCAM1功能對於小膠質細胞遷移和清除澱粉樣蛋白至關重要，VCAM1蛋白有潛力成為阿爾茲海默症的治療靶點。

葉校長表示，研究發現為阿爾茲海默症治療開發提供新靶點，團隊將會持續創新，努力緩解或治癒阿爾茲海默症。