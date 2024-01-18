中大醫學院長陳家亮將卸任 被問會否競逐校長 稱信找到合適人選
中大校長段崇智早前突然請辭校長一職，惹來社會不少討論。將於月底卸任中大醫學院院長一職的陳家亮今日出席傳媒茶聚時，回應近日中大各種風波時僅稱，社會上有很多揣測，當中很多並不準確，對當時人亦有些不公允。他指，與段崇智關係亦師亦友， 「每個地方都會有人事問題，任何人事問題都是短暫的問題。」
被問到會否考慮競逐校長一職接手燙手山芋，又或進入熱廚房，他僅指，會好好裝備自己，當表現超乎別人期望時就會收到不同邀約，相信中大校長一職會找到有合適人士擔任。
稱與段崇智亦師亦友 稱外界部份揣測對當事人不公允
中大校政近年發生不少風波，段崇智早前更突然請辭校長一職。中大醫學院長陳家亮回應時指出，相信很多事只有局內人才清楚，現時外面有很多揣測，當中有不準確，亦對當時人不公允。
他表示，作為醫學院院長，最主要是做好自己本分，「其他唔關自己事，茶餘飯後嘅gossip（閒話）嘢盡量減少。」至於會否擔心風波影響未來醫學院的發展，他表示，「話知個社會發生緊咩事」，醫學院最重要是做好自己崗位，又指相信中大校長一職會找到有合適人士擔任。
他亦指，與段崇智關係亦師亦友， 又重提2018/19年度醫學院曾超額收生，他因而向校長求助，幸得校長出手願意撥資源收生。他亦指，每個地方都會有人事問題，「任何人事問題都是短暫的問題。」
無正面回應會否競逐校長或加入政府 稱會好好裝備自己
他又指，自己未來會學習管理文化，因「做得好與唔好，人事都係好重要」，認為做一個位置成與敗都有人為因素，故會好好裝備自己。
至於會否考慮競逐申請做校長接手燙手山芋，又或進入「熱廚房」，他反問記者，笑言有沒有好介紹，未有正面回應會否申請。他稱，當表現超乎別人期望時就會收到不同邀約，「與其諗有冇機會做下任特首，不如我好好裝備自己。」他又指，與現任局長關係很好，「如有任何用得著我嘅地方，對我嚟講好好嘅學習機會。」
回顧11年院長生涯，他表示，以前日日「3杯咖啡踩18個鐘」，未來希望藉假期可以放鬆一下，如每更健身及研究中國文品收藏等，亦會把握時間到外地進修，希望將香港打造創科中心，帶動新一代的創科產業。他談到做院長的11年「日日都好困難」，幸好找到一班厲害的教授願意成為自己的團隊。
稱信任下任院長 「青出於藍而勝於藍」
對於下一任院長趙偉仁的評價，他表示，與對方認識數十年，合作無間，獲悉趙偉仁接任後如釋重負，「如果交比唔信任嘅人，我會訓唔著教，因為𠵱度係我屋企」，形容他一定會「青出於藍而勝於藍。」
「G-Niib」被指標示不清 陳家亮：商業行為唔好講
陳家亮任內帶領研發新腸道微生態配方，惟現時益生菌不需要有醫學數據支持則可售賣。他表示，由於益生菌不是藥物，藥物規管對此不適用，亦無法將醫學研究結果寫在標籤上，認同在監管益生菌方面有很多改善空間，現時正研究益生菌成為藥物。
至於使用中大研發的微生態配方的「G-Niib」近日被點名標示不清晰，無益生菌資料，他則指「商業行為唔好講」，認為現時無法例指要標示什麼，但標示得更清晰予市民是無可厚非。