中大風波｜梁乃鵬指時任副校吳基培處事不當　透露曾促段崇智換走

與中大校長段崇智共事多年的上屆中大校董會主席梁乃鵬，接受報章訪問時重談反修例「中大衝突」，梁乃鵬披露，時任副校長吳基培當時陪伴段崇智與學生會晤及事後作跟進，但段校長一度被學生困住7小時，梁直指吳基培「確實處理得不太好」，建議段崇智要換走吳基培。



至於上月，在中大校董會改組後，副校長吳樹培遭即時解僱，梁乃鵬明言感到震驚，稱吳樹培在職時跟時任多名校董會主席都合作愉快，強調對方不會是外傳架空校董會主席的人。



12日中午12時左右，中大副校長吳基培前往二橋，與警察及示威者協商。（資料圖片/梁鵬威攝）

於2016至2022年出任中大校會主席的梁乃鵬，在今日（15日）《明報》的專訪中表示，2019年反修例事件中，中大二號橋成為重要一役，當時專責學生事務的副校長吳基培，伴隨段崇智赴中大的衝突現場，與學生溝通，又為被起訴的畢業生撰寫求情信。梁乃鵬提到，時任特首林鄭月娥約見過中大及理大管理層，要求大學「收拾個局面」。

曾建議段「對學生要firm一點」

梁表示，他其後建議段崇智對學生的態度，必須「對學生要firm（強硬）一點」，即是「要正視這件事，不要當作小事」，他不能接受校長與學生對話，反而被困7小時。他又直指，要求段崇智要換走吳基培，因為吳在事件中「確實處理得不太好」。

段崇智處理二號橋事件，令他的評價受質疑。梁乃鵬就為對方說話，表示當時兵荒馬亂、滿目瘡痍，段的境况亦「很慘」，「可能他真的關心那些學生，才走去那條橋，跟警察講讓他們不要放催淚彈」。

▼2019年11月12日 段崇智在中大校園與學生在內的示威者會面▼



吳樹培被解僱 梁：好震驚、很詫異

中大校董會改組後，曾與梁乃鵬共事的吳樹培，上月遭校董會即時解僱，梁指感到「好shocking（震驚）」、很詫異。

梁表示，吳樹培在過去十多年間曾服務多名校董會主席，包括鄭海泉、鄭維健及他，均合作得非常愉快。故他對於有報道指吳樹培曾架空校董會主席，梁就回應說很奇怪，「因為我認識那個Eric Ng（吳樹培），不是這樣的人」。