段崇智撰文稱請辭後收多方關心　餘下任期助過渡撐新校長接任

中文大學校長段崇智上周一（8日）提出請辭後，於新一期校園刊物《走進中大》撰文，稱上周宣布卸任校長職務的決定後，收到眾多大學成員及各方好友關心，自己既感動亦感恩。他表示，非常榮幸可以服務中大，感謝中大過往六年的信任和支持。未來一年的任期，會盡力確保大學的管理、運作能順利過渡，支持新校長接任；並實現《中大2025》策略計劃的目標。



段崇智今午（17日）於新一期《走進中大》撰文，開首即表示請辭後收到各方關心和問候，自己既感動亦感恩。（中文大學網站截圖）

以「同開新篇」為題撰文 感謝中大社群信任

段崇智的網誌以「同開新篇」為題，開首先指上周宣布卸任校長職務的決定後，已收到眾多大學成員及各方好友的關心和問候，自己「既感動亦感恩」；並非常榮幸可以服務中大，衷心感謝中大社群過往六年的信任和支持。

段崇智又提到，餘下的未來一年任期，將盡自己所能，確保大學的管理及運作得以暢順延續及過渡，並「支持新校長的接任」。而新一年，他期望可繼續與全體大學成員一起努力，推動中大的持續發展，實現《中大2025》策略計劃的目標──「力臻卓越，任重志遠」。

除此之外，段崇智亦回顧上周工作，包括參與國際交換生歡迎晚宴、「傑出學生獎頒獎典禮」，以及參加中大醫學院40周年慶祝晚宴。

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2018年上任中大校長的段崇智，上周一（8日）突然向中大校董會請辭，任期直至明年1月卸任，提早兩年離任。他於聲明中解釋，請辭是考慮到大學條例修訂後，中大落實新的校董會架構，是中大物色新校長的「合適時機」。