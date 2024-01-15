中大風波｜前校董主席梁乃鵬：沒料到卸任前續任段崇智變政治事件

中大校政風波，隨着校長段崇智請辭逐漸落幕。曾與段崇智續約的時任中大校董會主席梁乃鵬接受傳媒訪問時指出，當年諮詢並未見有人反對，而校董會對續聘一貫做法是諮詢而非全球招聘。他坦言，無料到續聘會演變成政治事件，早就知交由下屆主席，毋須趕在他卸任前處理。



他又強調，校董會主席及校長並非老闆、伙計關係，校長聘「左右手」發展學科事務屬分內事，校董不應插手，「你作為校董，懂些甚麼事呢？」



2017年，中大校董會主席梁乃鵬(右)宣布，任命段崇智（左）出任校長。(資料圖片/羅君豪攝)

2022年4月，時任中大校董會主席梁乃鵬在最後一次主持會議上，通過段崇智續約，引起廣泛關注。

憶續聘段崇智當年無人反對 張宇人要求押後

梁乃鵬接受《明報》訪問時指出，當時續約並非由他一人決定，是經過校內諮詢的必經程序，自2021年11月起，先後諮詢校董、學院院長、教職員代表、學生代表、校友會等，「記憶中持份者均支持續任，只是有校內聲音關注段崇智的年紀」，故續約3年非5年。

梁乃鵬憶述，當時立法會議員、校董張宇人等人，未有提及反對連任，但曾要求押後表決，並要求公開招聘校長，梁乃鵬稱校內不少人都不解，「以前沈祖堯校長extend（延任），都是（校董會）同校長談而已」，若公開招聘反而會對外釋出校長可能離任的信息。

中大校董會接獲段崇智請辭決定，他將在明年1月離任。（黃浩謙攝）

無料到演變政治事件 早知交下屆處理

梁乃鵬坦言，沒有料到續聘會變成政治事件，早知交由下屆主席處理，「梗係拍吓手、唔理仲好啦，貪得意咩？」他又指，「我無想到會有人反對他，你問我，我真的完全無想到，如果有這考慮，我當然不會做，用不着這麼早做，根本當時人人都歡迎他（續任）」。

校長分內事「你作為校董，懂些甚麼事呢？」

校政風波引起外界討論校董會主席與校長關係，梁乃鵬表示，校董會主席各有不同作風，不作批評，但認為校董會屬管治架構領導，只可以為大學制定政策，而校長則是行政領導，負責執行、行政，強調兩者並非「老闆、伙計」關係。

他舉例說，校董會雖然負責通過大學高層任命，實際上是由校長負責招聘「左右手」，「難道我走去參與嗎？」而所有學科的事務都是校長分內事，不應插手，「你作為校董，懂些甚麼事呢？」

梁乃鵬強調，校董會主席及校長並非「老闆、伙計」關係。（資料圖片 / 羅君豪攝）

指段崇智「一次錯就成日被人記住」

對於段崇智請辭，梁乃鵬認為段崇智在學生聲稱遭性侵一事上「處理得唔係幾好」，令建制及政界留不好印象，「一次錯就成日被人記住」，事後「總有人不會原諒他」。

梁乃鵬相信，段崇智離任是因意興闌珊、感到「無癮」，而校董會改組後即時解僱副校長吳樹培，有可能是其中一個原因，他亦表示，對解僱一事稱感到震驚，詫異，相信吳樹培是不會架空校董會主席。