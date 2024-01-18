港大管理層人事變動　行政及財務副校長潘巍署任一年　下周離任

香港大學管理層再現人事變動。 捲入管治風波的港大校長張翔今日向校內職員發電郵，稱署理行政及財務副校長潘巍完成署任至下周一（20日），之後會繼續於工程學院土木工程系擔任教授，信中未有交代潘巍離任的原因。據了解，一般署任期的安排，是直至新任副校履新為止。



張翔亦於信中指，暫任首席副校長王于漸將會署任為行政及財務副校長。校方正就行政及財務副校長展開招聘工作，為了確保大學於過渡期運作順利，建議校委會可以提出暫任副校的建議。他又感謝王于漸同意協助，希望教員能全力支持他。



潘巍出任署理行政及財務副校長約一年後，突然離開港大領導層。（港大圖片）

潘巍於2022年12月中，獲校長張翔委任為署理行政及財務副校長，接替即將提早退休、署任該職的曾詠詩。本身是工程學院土木工程系教授的潘巍，當時正擔任協理副校長。

港大行政及財務副校長一職，於張翔任內多次換人。該職原先由康諾恩（Steve J. Cannon）擔任，2019年8月，他未完約就辭職，由首席副校長王于漸署任。一年後，前華懋集團營運總裁的羅哲基接任，他同樣未能完成五年任期，出任約一年後就辭職。教務長曾詠詩於2022年5月1日起獲任命署理該職，由於她提早退休，任期約7個月，之後由潘巍「接棒」。

校長任內至少5副校請辭

張翔於2018年7月中上任，任內本身共設7個副校長職位，連同潘巍，期間有8人離任，當中至少5人請辭。目前副校長（環球事務）及副校長（大學招展）兩職位均出缺。首席副校長王于漸自2019年4月暫任該職位。2020年10月底，兩位清華大學學者申作軍及宮鵬，在爭議聲中獲校委會通過任命為副校長。