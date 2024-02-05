基層單親家庭長大女生覓人生目標後蛻變　冀當社工由受助變助人者

人無法選擇出身的家庭，但可以決定自己的目標。「向上游獎勵計劃」獎學金得獎者、中文大學老年學系二年級學生楊海鈴成長於基層單親家庭，雖然她面對經濟和家庭問題，但並沒有氣餒，更在中六時立志成為社工，由受助變助人者，希望鼓勵身邊人不要因為成長經歷而感自卑，為自己訂立目標，積極面對人生。



中大老年學系二年級學生楊海鈴立志成為一名社工，由受助變助人。（梁鵬威攝）

楊海鈴成長於單親家庭，由母親獨力照顧兄長和自己，經濟和家庭問題令家人飽受情緒困擾。小時候，她沒有補習機會，對讀書亦沒有太大興趣。直至中六學期初，在社工介入下，減輕了家庭負擔，亦令楊海鈴開始找到人生目標，萌生成為一名社工的念頭。

楊海鈴在大學聯招選科時原獲本地院校取錄，但因為學科與興趣相違背，毅然放棄大學學位，轉讀社會科學副學士課程。她表示，就讀心儀科目後，才找到學習的熱誠，有別於過往「臨急抱佛腳」應付考試，楊海鈴每課都會寫筆記，課後閱讀課外資料，現時就讀中大老年學系二年級。

她提到，有目標令她活得更加自律和有方向，即使是很短期或微小的目標也可成為動力，就算遇到挫折可調節，辦法總比困難多，同時感謝家人的支持和理解。

中大老年學系二年級學生楊海鈴獲「向上游獎勵計劃」獎學金。（梁鵬威攝）

獲「向上游」獎學金 冀成為社工助人

此外，楊海鈴參與不同義工活動，由受助者變助人者，最難忘的是一次為期三個月的跨代關愛長者活動，為高風險社交孤立的長者設計外出活動，應用課堂所學之餘，接觸長者後亦深有感觸，明白到獨居長者都想與社會有連繫，期望大眾可撇除負面標籤，每人多走一步關心他們。

在老年學的課堂和實習中，楊海鈴受老師的熱誠所感染，學習到不同理論之餘，亦了解到生活化實例。其中她更運用自己所學知識，發現外祖母有認知障礙症徵狀，得以及早診斷。未來她希望攻讀社會工作碩士課程，從事福利工作，目標是成為一名醫務社工，為病人和家屬提供輔導和支援，用專業知識服務社會上弱勢社群。

楊海鈴獲得「向上游獎勵計劃」獎學金，將獲得向上游提供經濟援助、工作機會、升學輔助及學業資助。她希望鼓勵身邊人不要因為自己的成長經驗而感自卑或氣餒，與其執著於過去，不如著眼未來，給自己更多機會。

「向上游獎勵計劃」前身是遵理傑出學生獎勵計劃，始於2015年，計劃希望藉提供經濟及學業援助，勉勵來自不同成長背景之青少年，克服自身家庭、健康、學業等困難，努力不懈地實踐抱負與夢想，貫徹「知識改變命運」理念。