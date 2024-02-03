心理學學生兒時親友離世　創IG平台談生死　助同路人困難中找意義

人有生老病死，當死亡突然來到身邊時，會令人措手不及，甚至伴隨一段長時間的哀傷。 「向上游獎勵計劃」得獎者之一、中文大學心理學四年級學生劉穎潼，年僅10歲就要面對死亡，摯友和祖母在同一年因病離世，令她頓悟生命有限發奮讀書。2021年，她與有同類經歷的大學同學創立非牟利組織「念念不亡」，透過網上支援平台與哀傷者同行，並向社會大眾作生死教育，一起思考死亡。



劉穎潼兒時經歷親友離世，頓悟生命有限，發奮讀書。（梁鵬威攝）

劉穎潼10歲時，鄰座同學在暑假因腦癌離世，直至開學三個月後才被老師告知此事。同年，她與祖母一同吃團年飯後，翌日獲父母告知祖母心臟病發離世。她表示，當時年幼的自己未完全明白甚麼是死亡，感到錯愕，只知道無法再見，內心像空了一塊。直至長大後，才察覺到自己的哀傷，以至愧疚。

二人在她生命中擔當重要角色，卻未能及時告別。劉穎潼表示，兒時自己較任性、貪玩、不喜歡讀書；相反鄰座同學成績優異、乖巧，故老師特意安排二人同坐並成為好友。她憶述，鄰座同學擁有她理想中的特質，一直令她非常羡慕。對於最疼惜自己的祖母離世，她感到哀傷之餘，亦曾覺得「這個世界無人如她般疼惜我」。

將思念轉化成動力 發奮讀書報答家人

身邊親友接連離世，令年幼的劉穎潼頓悟人生短暫。她自覺過去浪費時間，對不起身邊的人，逐漸變得成熟，自此努力讀書，不貪玩，不追求低級快樂，想做一些有意義的事。

她表示，為了考取好成績，她會將書本內容全部背下來、每份練習做十多遍，將勤補拙，最終成績由全級排名約三十多名，躍升至全級第一。她亦由初時只追求分數，到後來領悟到學習知識的快樂，於是轉換讀書方法和態度，順利升讀中大心理學。

身邊人的陪伴對劉穎潼相當重要，她特別感謝母親的支持。她分享，兒時經常負責擔任頒獎禮遞獎人員，每次母親都會特意請假到場觀看，因為無論自己是否得獎都是母親的驕傲，令劉穎潼十分感動，決心以後要成為領獎的人，讓家人為她感到自豪。

劉穎潼與心理學同學創立網上平台「念念不亡」，提供哀傷支援及生死教育。（梁鵬威攝）

入讀中大心理學認識同路人 創網上平台推生死教育

升讀中大心理學後，劉穎潼結識相似經歷的同學，一同成立非牟利組織「念念不亡 Grief Me Light」。透過網上平台提供哀傷支援及生死教育，曾舉辦講座、真人圖書館、導賞團等活動，讓大眾進一步了解生死。她發覺每個人面對死亡的哀傷都不一樣，有人傷心、有人憤怒、愧疚，團隊希望可以運用自己的知識去幫助同路人渡過難關，一起面對死亡。

劉穎潼表示，人生無可避免有很多痛苦和困難，哀傷是可怕的，像波浪般時高時低，會突然被觸動。她希望對現正經歷哀傷的人說，哀傷代表曾經愛過，雖然死亡將你所愛和愛你的人分隔，但彼此關係不會改變，又相信「以死觀生」，想死後別人如何看待自己，現時就要怎樣過活，鼓勵所有人珍惜身邊人和努力增值自己，尋找自己生命的意義。

劉穎潼獲「向上游獎勵計劃」獎學金。（梁鵬威攝）

「向上游獎勵計劃」今日（2月3日）下午舉行獎學金頒獎禮，劉穎潼獲得由向上游提供經濟援助、工作機會、升學輔導及學業資助。她指，希望將來從事與精神健康相關的工作，例如臨床心理學家或心理學研究，冀助她生命中遇到的每一個人都能從困難中找到意義。