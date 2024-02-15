浸大有意遷入北都教育城　已向教局表達意見　校長：球係政府嗰度

政府去年《施政報告》提出在北部都會區發展「北都大學教育城」，浸會大學校長衞炳江今日出席新春傳媒午宴時表示，有興趣將部份或整個校園遷入北都教育城，透露去年8月已向教育局及教資會會面表達意向，期望北都校園交通便利、面積比現時更大。



浸大校長衞炳江表示，位於九龍塘的浸大校園空間資源非常緊張，例如有教授希望擴展工作室或實驗室亦沒有空間，故會用盡一切方法增加地方面積。他提及位於珠海的北京師範大學-香港浸會大學聯合國際學院的面積約為一千畝地，即浸大校園的十倍，是增加面積的一個「絕對方向」，不過暫未有透露細節，當中亦有所考慮，「但係都有啲遠啦，單向都要兩個鐘頭車啦。」

早前傳出浸大有意將校園搬遷至「北都大學教育城」，衞炳江確認有關消息，他表示，不論是整個或局部校園搬遷至該處都有興趣，直言「球依家係政府嗰度，睇佢哋有啲咩提出嚟畀我哋。」他透露去年教育局及教資會曾與對計畫有興趣的院校會面，講解北都情況，浸大亦有出席及表達意見。他又稱，希望北都校園面積較現時的浸大校園更大，交通便利及有政府資助支持。

非本地生限額增至四成 浸大料未必用盡

對於八大非本地生收生限額由兩成增加至四成，副校長（教與學）及署理文學院院長周偉立稱，如整體本科生的非本地生達四成，即等於大約2,600人，預計需時約四年才達至限額。他續指，未來一年非本地生比例，以新生人數為基礎，估計實際大約增加至30%，未會用盡限額。過往本地院校的國際生大多以內地生居多，他指，校方在招募國際學生上，已「做了好多功夫」，但有許多外在因素不能控制，強調會繼續落力。

浸大亦指，目前正安排印度的招生工作，以往教資會院校曾多次舉辦聯合招生進，例如曾到泰國會見教育部，並獲安排招生，講解香港高等教育狀況，相信未來安排大致相若。另外，每年有數個國際大型教育博覽會舉行，所有教資會院校均會出席，如未來三月在澳洲帕斯有大型招募，浸大亦會派員前往並建立夥伴關係，到當地中學及社區學院招募。

另外，行政副校長暨秘書長鄒靄雲透露斥資23億建造的賽馬會創意校園，包括四座學生宿舍組成CARE 舍堂村，提供1,700個學生宿位，學生最快可於今年8月起陸續入住，另外還包括多用途會堂文娛設施及創意中心賽馬會點子坊。