浸大學生會被偷錢　前財務委員涉嫌轉走80萬元被捕　下月底提訊

浸會大學學生會前臨時行政委員會一名財務委員，被指挪用學生會公款，被控兩項以欺騙手段取得財產，排期九龍城裁判法院下月30日提訊。



警方表示，在7月5日接獲報案，指大學學生會所屬兩個銀行戶口被人私下轉帳約80萬元至另一個銀行戶口，懷疑款項被人盜用，警方於7月6日以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名23歲男子。



香港浸會大學。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

警方表示，在7月5日接獲一名女子報案，指九龍城窩打老道一大學的學生會所屬兩個銀行戶口被人私下轉帳約80萬元至另一個銀行戶口，懷疑款項被人盜用。

案件交由九龍城警區刑事調查隊第二隊跟進。人員經深入調查後，於7月6日拘捕一名23歲姓姚男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」。該名男子已被暫控兩項「以欺騙手段取得財產」罪，案件已於7月7日在九龍城裁判法院提堂，並將於10月30日在九龍城裁判法院提訊。

社交平台instagram帳戶「hkbu_chisinlo」昨日（5日）登出兩則投稿，其中一則貼出九龍城裁判法院10月30日一則審訊日誌，顯示被告人姓姚，被控兩項以欺騙手段取得財產，將於當日提堂。

貼文及留言表示，姚「偷曬學生會啲錢」、「搞到Ocamp（迎新營）都無錢搞」，並稱「當日唔見咗咁大筆數」等等，但亦有人留言稱學生會辦不成Ocamp與有人「攞咗錢」無關。

一名姓姚人士將於10月底提訊。

該帳戶其後貼出第二則投稿，指有同學補充，事件是學生會內部人士報警「大義滅親」，並稱有人一度在會室內大打出手。

九龍城裁判法院。（資料圖片）

根據《盜竊罪條例》，任何人以欺騙手段、不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因，而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。