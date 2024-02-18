一帶一路獎學金｜大馬女生來港讀金融：因港國際金融中心地位吸引

來自馬來西亞的謝昕妍在香港大學修讀量化金融，她是得到政府「一帶一路」獎學金來港升學的沿線國家傑出學生之一。謝昕妍說，她說選擇到香港升學，獎學金固然是誘因，但最吸引她的是香港國際金融中心的地位，預計畢業後會留港發展事業。



教育局副局長施俊輝表示，提早在專上教育階段吸引不同地方的境外學生到香港升學，相信他們畢業後會有較大機會選擇留港生活、工作和定居，這對於吸引不同地方人才很有幫助。



來自馬來西亞的謝昕妍在香港大學修讀量化金融。她說看中香港國際金融中心的地位，不但到香港升學，更打算畢業後留港發展事業。（政府新關網圖片)

謝昕妍：香港金融機構比我想像中多

謝昕妍在政府新聞網刊出的報道說，她在去年暑假在港實習期間，對此深有體會，「香港的金融機構比我想像中多，而且很多外國公司都在香港設立總部，對我來說，這代表很多就業機會。此外，香港也是接觸內地的切入點。」

來自土耳其的Aybala Nisa Kesici認為在香港最大的收穫是結交到來自世界各地的朋友，培養國際思維。（政府新關網圖片)

土耳其女生：政府銳意發展創技有助將來留港發展

來自土耳其的Aybala Nisa Kesici，現時是港大分子生物及生物科技三年級生。她有意在學術界發展，將來當上大學教授。

她認為在香港最寶貴的收穫是認識了不同地方的朋友，培養國際思維，「結交到來自世界各地的朋友不單『型』，更可從不同人身上了解到不同觀點。這對科學來說很重要，因為科學是通用的，要考慮所有人的需要、觀點和面對的挑戰，才能為他們提供解決辦法。」

Nisa留意到很多有意思的研究正在香港進行，而政府近年銳意發展創新科技，在相關領域設立多項資助，對她將來留港發展有莫大幫助。「亞洲一些已發展的城市例如香港，是科學發展領域的新未來，我想把握這個大趨勢。」

教育局副局長施俊輝表示，提早吸引境外學生到港升學，他們畢業後有較大機會留港定居。（政府新關網圖片)

政府在2024/25學年將「一帶一路」獎學金名額增加至150個。教育局副局長施俊輝表示，獎學金推出以來，共有39個國家逾430名學生獲獎，最受歡迎的學科是商業與管理、工程、科技、純理科。

評委員會從四方面挑選獎學金得主，分別為學術表現、領導才能及溝通技巧、對院校和社會的貢獻、對本港社會的承擔。