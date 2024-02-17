一帶一路專員：將探索中亞及北非市場　9月辦一帶一路節促進交流

「一帶一路」專員何力治今早（17日）在電台節目指，商經局中小企支援計劃當中，有兩三成申請業務與一帶一路國家相關，當局會會加強支援工作協助港商，並指北非等新興市場對香港的興趣增大，政府未來幾年會探索中亞及北非等地區。他又說9月會舉辦首個「一帶一路節」，在香港各區舉辦文化、體育、旅遊及飲食的交流活動。



一帶一路專員何力治。（資料圖片/歐嘉樂攝）

北非等新興市場對香港興趣增大 會探索中亞及北非市場

一帶一路專員何力治表示，香港與一帶一路沿線國家貿易總額每年增長超過7%；沿線國家到港開設區域總部的數目亦每年增長超過15%，香港企業在沿線國家的投資也有所上升。

他稱，香港過去合作較多是東南亞及東盟等國家，未來主打市場仍是馬來西亞及泰國等，但北非等新興市場對香港的興趣增大，故政府未來幾年會探索中亞及北非等地區，例如埃及及土耳其會開設投資推廣處的顧問辦公室。

他又說，商經局中小企支援計劃當中，有兩三成申請業務與一帶一路國家相關，且每一次交流活動均超額報名，當局會加強支援工作，協助港商「走出去」。

何續稱，今年9月會舉辦首個「一帶一路節」，在香港各區舉辦文化、體育、旅遊及飲食的交流活動。