殺校｜教育局：暫無計劃再合併官校　冀每區至少保留一間官立小學

適齡學童人口減少，教育局近年以合併官校方式，鼓勵辦學團體整合資源。教育局常任秘書長李美嫦今日（12日）出席傳媒午宴時表示，暫時未有計劃再合併官校，局方一直密切檢視不同數據，例如過往北角兩官小合併，是因為東區學生人口跌，強調「唔係為合併而合併。」她希望18區每區仍保留至少一間官立小學，作為一個領導作用，如開展國民教育活動，亦能為政府活動「包底」，舉例疫情時曾借出場地供打針。



高才通2萬子女入學殺校可「鬆手」？ 蔡若蓮：仍然係小數

政府推出高端人才通行證計劃約一年，有逾兩萬多名申請人受養子女來港。李美嫦指，計劃只是推出一段時間，正密切監察情況，由於高才通子女分佈各校年級，局方尚未掌握入讀公營中小學的高才通子女數字。

被問到會否因而處理「殺校」問題較「鬆手」，如何預測未來縮班殺校情況，教育局局長蔡若蓮稱「無水晶球」，但形容目前學額充裕，「兩萬幾，仍然係小數」。蔡若蓮重申，當局以「軟着陸」方式，逐步調節學校數目，強調學校若學生人數少，亦不利學生學習經歷和課程規劃。她續指，無意再減「叩門位」，認為家長都要有選擇，「要有一個唞氣位。」