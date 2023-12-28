小童群益會：殺校壓力下追成績難建師生關係　青年要空間消化轉變

疫情三年加劇學生情緒問題，今年九月重返校園的他們，情緒健康依然未「復常」。香港小童群益會助理總幹事黃穎琴留意到，過去三年學生因心理健康問題求助社工的個案顯著上升，認為社會復常步伐過急，學校面對殺校的壓力下追趕成績，令師生之間難以重建關係。她指，自社會事件後，年輕人被負面標籤，「年青人就係搞事、problem（問題）」，呼籲社會要聆聽年輕人的內心，放手讓他們嘗試和碰釘，然後再接再勵。



香港小童群益會助理總幹事黃穎琴留意到，疫後復常後，面臨殺校壓力，不論band 1還是 band3學校都在追趕學生成績（資料圖片／梁鵬威攝)

疫後復常步伐過急 學生社交能力變弱

香港小童群益會助理總幹事黃穎琴指，目前機構提供駐校社工服務予38間中學，社工數目為78人，平均「一校兩社工」。她表示根據統計，中學服務方面，2021年有約45％求助個案與心理健康有關，直至2023年上升至5成，即增加了5%，形容升幅顯著。

我哋嘅社會真係好急，好想去fix problem （修正問題）。 黃穎琴

香港小童群益會助理總幹事黃穎琴（左）指和香港小童群益會中學駐校社工李永嘉（右）。

社會未給予年輕人空間消化社會轉變 只求迅速復常

疫情期間學校轉為網課模式，學生成績表現難免下滑。黃穎琴指出，學界面對收生壓力和殺校危機，不論band 1還是 band3學校，疫情過後便追趕學生成績，「我哋嘅社會真係好急，好想去fix problem （修正問題）因為可能真係經歷咗之前社會事件、疫情，到依家其實都好想復常，好想快啲，即係好似恢復返過去咁。」她認為，與學生一樣，學校亦需一個喘息空間，專注處理學生精神健康問題，並讓師生重建關係。

她指，疫情期間人們常居家不出，青少年與家長容易發生衝突；疫後重返校園，社交能力亦變弱，與人相處出現隔膜。再者，移民潮下，相熟的老師、朋友離開，他們彷彿失去了「支柱」，有困擾亦不知尋誰傾訴。她認為社會未能給予年輕人空間去消化社會的轉變、挑戰，「社會步伐好快就話，我要fix problem（解決問題），你搞掂啲嘢，完，但係冇機會可以深入了解得到其實年青人嘅心裡面有啲乜嘢困擾呢？」

黃穎琴指，疫後學生重返校園，社交能力亦變弱，與人相處出現隔膜。（林靄怡攝）

社會事件後年輕人被貼負面標籤 籲多接觸他們世界

經歷困難時產生的情緒不被理解或無處可訴，只能長期壓抑，年輕人容易落入否定自己的狀態。她建議社會應主動接觸年輕人的內心世界，與他們慢慢傾談，從而幫助他們將困難轉化為意義及增加對自己的認識。

黃穎琴認為，2019年社運事件令年輕人被貼上負面標籤，「都係年青人搞事啦」、「年青人就係problem（問題）」。她憶述曾有一位情緒病康復者青年分享，「唔好當我係病人，好似乜都唔得、乜都唔識，就要你大人要教我」，令她有感大人總是急於教導指正，即使年輕人遵從，亦不會明白有何意義。

年輕人經歷情緒低谷，加油打氣未必是良方，黃穎琴認為這可能變相令年輕人感到被否定。她解釋，年輕人其實已經努力解決問題，只是未找到方法釋放自己壓力或不知如何開口與人傾訴。她認為社會、家人要有耐性去聆聽他們聲音，理解及容許他們碰釘，跌到後再重來，並放手讓他們嘗試事物，相信他們最終能找到屬於自己的人生目標。

可能有陣時候未必會即刻畀答案個細路，咪一齊去揾答案囉。 黃穎琴

黃穎琴倡議，將精神健康素養納入學校的正規課程中，教導學生如何處理情緒問題，關顧自己及他人。（林靄怡攝）

籲家長勿過於聚焦子女 學懂角色任務不斷轉變

她舉例，過去曾接觸一些遇到挫折而不願上學的年輕人，參與咖啡拉花等興趣活動，找到喜歡的興趣並從中發現自己，「佢哋自己定一定落嚟，諗一諗，我想再返學或者我想做一啲嘢，佢哋又會再繼續，好似拎翻起個行李又繼續行。」她又倡議，將精神健康素養納入學校的正規課程中，教導學生如何處理情緒問題，關顧自己及他人。

至於家長的層面，黃穎琴認為，他們反而不應過於聚焦在子女，亦不應將自己未竟的理想強加於對方身上。她表示，隨著子女一路成長，父母的角色任務其實不斷轉變：由直接給予滿足其需要，到陪伴前行，最後需由子女獨自體會及思考。她建議家長應以正面、非暴力方式與子女溝通，耐心聆聽他們的說話，「可能有陣時候未必會即刻畀答案個細路，咪一齊去揾答案囉，或者畀佢自己試下揾，我哋陪伴嘅可以畀啲選擇佢揀。」