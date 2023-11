奧斯卡影后楊紫瓊獲科大頒榮譽博士　稱特別開心：香港is my home

香港科技大學今日舉行學位頒授典禮,向奧斯卡影后楊紫瓊頒授人文學榮譽博士。楊紫瓊於典禮後接受傳媒訪問時感謝科大,稱能夠成為博士是從小到大的一個夢想,感到十分開心,「特別因為係香港呢度攞先,因為你知香港is my home(香港是我的家)。」



奧斯卡影后楊紫瓊今日獲香港科技大學頒授榮譽博士學位,開心得握拳歡笑,因這日她的夢想達成。(科大直播截圖)

如何平衡多重身份 楊紫瓊:做每樣嘢要有要求

楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》,成為第95屆奧斯卡「首位亞裔影后」,而曾是壁球冠軍的她,上月底獲當選為國際奧委會委員。被問到如何平衡多重身份,楊紫瓊認為,所有身份是有連繫,「whether it's art , whether it 's sports. It's all about everyone coming together for a collective dream. (不論是藝術、不論是體育,所有人一齊追尋集體的夢想。」

楊紫瓊亦強調做每件事要目標,心態亦要積極,「做每樣嘢第一要自己爭取,自己要有要求,自己要有舊鬥心。」

她指,能夠成為國際奧委會委員感到開心,形容體育並非政治,而是為大家、國家、特別是年輕人,帶來愛、熱情、希望,「for love and passion, bringing hope to a country and to people, especially to the youth」。

被問到未來發展,楊紫瓊透露,預計明年至少在香港和中國有兩個合作項目。