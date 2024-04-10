教大非本地生入學攻略！教務長講解面試安排、住宿政策及報名需知

香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表海外學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。



香港教育大學（EduHK）位於新界大埔，是香港八所公立大學中唯一的師範大學，設有教育及人類發展學院、教育發展與創新學院、人文學院及社會科學學院等。教大前身為教育學院，於2016年正名大學，在QS世界大學排名2024排名第21位。教大教務長曾寶強在訪問中表示，現時非本地生申請入學人數較去年同期有所增長，主要來自內地及「一帶一路」國家。他稱，教大採取「按序審核」方式處理入學申請，建議同學應盡早提交申請表，以便愈早獲得審核。



教育大學非本地生報名注意事項

教大沒有參與內地高考統招，採取獨立收生。非本地生入學申請已於去年9月開始，曾教授表示，海外學生須透過教大的網上系統遞交入學申請、公開考試成績，以及其他證明文件等資料，每人最多可申請兩個課程。校方會透過電郵通知申請人參加面試，他提醒已遞交申請的同學要定期檢查電子郵箱，以便及時收到面試資訊。 他又說，以往曾有部份申請人對所選學科未有充分了解，以為教大所有專業的畢業生都可以成為註冊教師，強調同學在遞交申請前，應詳細了解學科的教學內容。

教育大學面試貼士

教大會分別以個人及小組方式進行面試，按照學生所報的專業而定。曾教授稱，非本地生的面試一般會以線上方式進行，以英語作為主要面試語言。他建議，同學面試前應先組織好個人的學習及活動經驗，多留意學科與日常生活的聯繫。此外，面試亦有機會考核學生對香港及環球議題的認識，建議同學多留意本地和國際新聞，回答問題時應靈活應對，避免背稿。

教育大學獎學金

教大非本地學生育才獎學金分為全額、全額學費及半額學費，學生毋須另行申請。曾教授表示，全額獎學金會頒發給學業成績及面試表現均非常優秀的非本地申請人，學生如在校成績及紀律表現優良則可獲續領。

香港教育大學。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

教育大學住宿政策

教大現時會為就讀教資會資助全日制學士學位課程的非本地新生，提供首學年的校內住宿。曾教授表示，非本地生踏入第二學年至後修業年期，宿位會按照宿分制度系統分配。校方亦會為非本地生提供校外住宿的資訊，包括區內最新出租單位及租金等資料，供非本地生參考。

教育大學融合政策

海外學生來港升學需適應學業、社交、語言及生活環境等變化，曾教授說，學生事務處設有專門支援非本地學生的團隊，提供多方面的協助，例如由高年級的同學帶領新生展開教大新生活，亦會為每位同學配對一名學業指導老師，提供學習及升學方面的指導及意見。

教育大學升學體驗

曾教授說，教大提供各種內地及海外學習體驗的機會，並設立學習基金鼓勵學生參與境外交流活動，相信有助學生拓闊視野。他稱，校方本學年起亦會分階段安排所有本科生到大灣區考察，內容會與學生主修的專業知識相輔相成，預計至2026/27學年，每年可惠及逾千名學生。

教育大學教務長曾寶強教授。（教育大學提供）

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