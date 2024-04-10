科大非本地生入學攻略！入學處長講解注意事項、面試要求及住宿

香港的政府資助專上院校非本地學生限額將由2024/25學年起由20%提升至40%，代表非本地學生入讀香港各間大學的機會將會提升。「01教育」走訪香港多間大學，為各位有意赴港升學的海外學生搜集升學資訊，包括報名程序、學費、獎學金、住宿安排及學習體驗等。



科技大學（UST）於1991年成立，位於新界西貢清水灣，設有理學院、工學院、工商管理學院、人文社會科學學院及跨學科學院。科大是香港第三間大學，於QS世界大學排名2024排名第60位。科大本科招生及入學事務處處長劉夢琳於接受訪問時提到，學校會在未來數年逐步錄取更多海外學生，又提醒有意報讀科大的學生必須於科大網站上自行提交申請，不需代理代辦。



科技大學本科招生及入學事務處處長劉夢琳教授。（科技大學提供）

科技大學非本地學生收生概況

劉夢琳教授於介紹現時科大海外學生收生概況時提到，現時學校每年錄取逾500位非本地學生，預計2024年會增加至逾600位。她提到現時科大非本地學生有四成多來自內地，餘下過半來自數十個國家，大部份來自一帶一路國家，亦有北美、南美、澳洲的學生，「都盡量多元化，積極招收不同國藉的學生」。

她又透露，現時科大收到的非本地學生報名數字已經比去年同期增加，但由於非本地學生學額增加，相信競爭程度與過去相若。

科技大學報名注意事項 官網報名毋須代辦

科技大學沒有參與內地高考統招，採取獨立收生，因此內地高考生如有意升讀科技大學，將要自行向科大申請入學；其他海外學生如以國際考試成績入學，例如IB或GCSE等，亦需要自行向科大申請入學。

劉夢琳強調，內地高考學生只需在科大入學網站按指示填寫電子表格即可報名，不需交由代理代辦。另外，雖然內地高考生以外的海外學生主輪申請已經截止（截止日期為1月9日），學生仍可以提交申請及有機會獲得取錄，惟申請愈早提交，獲得取錄及獎學金的機會愈高。

她提醒學生，選填志願時可以報讀1或2個課程，學生有機會同時獲兩個課程錄取，而且錄取條件不一定相同，學生可於收到成績後再作決定。另外，科大收生分為學院收生及課程收生，前者會獲個別學院錄取，之後再選修課程；後者則會獲課程直接取錄。學生的志願如果有課程收生的選擇，可以同時填寫替代收生選擇，一旦不獲該課程錄取亦可以由相關學院考慮錄取。

科大面試全英語 不一定與學科相關

學生申請入讀科大均需要經面試，劉教授說科大入學面試以全英語進行，均由教授主持，內地高考生的面試為小組形式，其他海外生則可能是個人形式。她指面試內容不一定與學科知識有關，主要考核學生的英文聽說能力，觀察學生是否能夠理解其他學生的論述，並發表己見，以至是推進討論。她建議學生多留意世界時事，以準備面試。

劉夢琳又提到，科大於公布內地高考生的面試分數線後會同步聯絡合資格的考生，並於6月尾安排實體或線上面試，實體面試的地點為北京、上海及廣州。

科技大學獎學金

科技大學的學術獎學金均不需另外申請，學校會根據成績給予不同學生。劉夢琳表示，約三至四成的內地生會獲得獎學金，其他海外生則有約五成。另外學校為了推動國際化，來自某些國家的學生有機會獲得全額學費減免，例如巴西、葡萄牙及新西蘭。

劉夢琳提醒，科大設有非學術範疇的獎學金，學生於申請入學時已經可以提交相關證明，因為科大收生並非只根據成績，而是會考慮學生的整體表現。學生如果有傑出的非學術範疇表現，其入學申請除了可以獲得加分之外，亦有機會獲得「多元發展入學獎學金」。

科技大學住宿政策

科大現時會為所有海外學生提供首學年及第二學年的學校宿位，劉夢琳指海外學生即使踏入第三及第四學年，仍然有機會按宿舍計分機制獲分配宿位，計分元素包括對校園貢獻或參與學會工作等，本學年（2023/24）有約43%的三及四年級非本地生於首輪分配宿位的程序獲派宿位。

即使學生未獲分配宿舍，學校亦會提會提供校外住宿資訊，例如鄰近校園的將軍澳區有大量住宅供應，而且不少學生都有師兄師姐合租，會有強大的網絡及資訊可以分享，相信海外學生要在校外租屋不成問題。她又提到，不少海外學生均打算畢業後留港工作，所以會考慮到校外住宿以加快融入香港社區。

科技大學融合政策

海外學生遠赴香港升學，難免會焦慮不安。現時科大就海外學生提供多項融合政策，例如學生於抵港之前已經會收到學校提供的一系列資訊，包括申請簽證的方法、住宿安排及交通方法等，方便學生於出發前預先規劃。海外學生抵港後亦可以參加由大學或學生團體安排的迎新活動，特別是內地生由於人數較多，有完善的學生組織可以提供支援，例如由師兄師姐協助適應校園生活。

學術方面，科大會提供不同程度的英文課程，幫助學生應付全英語授課的環境。由於不少學生都以學院收生的方式入學，首年主要了解自己的選擇，學校亦會提供學術輔導。最後，學校亦十分關身學生的精神健康，設有多項身心健康活動，例如治療犬，讓學生可以放鬆身心。

科技大學升學體驗

劉夢琳說科大是一間十分國際化的大學，特別是師資有來自海外不同地方的教師。雖然科大只有4個學院及1個跨學科學院，但提供的課程都屬世界前列，相信學生如果對科大開設的學術範疇領域有興趣的話，入讀科大會是一個好的環境。

她又提到學校創業氣氛濃厚，學生容易找到創業伙伴，而且學校有良好的就業及創業支援。她舉例學校有不少成功的創業例子，不少本科生團隊已經有很好的成績，以至是有學生團隊成為獨角獸。

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