城大政政課程改名「公共事務與管理」　校方：不少知名大學都採用

【DSE中學文憑／JUPAS大學聯招／政政】繼中文大學政治與行政學系落實「去政治」，改名「政務與政策科學學院」後，城市大學也推行「去政治」，簡稱「城大政政」的「公共政策與政治」（Public Policy and Politics）學位課程，將於2024/25學年起重新命名為「公共事務與管理」（Public Affairs and Management ）。



城大回覆表示，現時全球不少知名大學的相關學院與及科都相繼採用「Public Affairs公共事務」作名稱，認為重新命名可更符合國際趨勢及反映實際政策執行；又強調有關決定經過廣泛諮詢，且課程內容並無更改。



城大指現時全球不少知名大學都相繼採用「Public Affairs公共事務」作名稱，。（資料圖片／張浩維攝）

JUPAS大學聯招課程編號不變

城大公共及國際事務學系下的「公共政策與政治」學位課程將於下學年起，重新命名為「公共事務與管理」，大學聯招（JUPAS）課程編號保留為JS1108。

城大：全球不少知名大學採用名稱 經過廣泛諮詢

城大表示，人文社會科學院於2022年進行重組架構，合併「公共政策學系」及「亞洲及國際學系」為「公共及國際事務學系」（Department of Public and International Affairs），學系名稱一直沿用至今。

校方指現時全球很多公共事務及服務皆為政府及非政府機構跨界別協作，而不少全球知名大學的相關學院與學科早已相繼採用「Public Affairs公共事務」作其名稱，又認為新名可更符合國際趨勢及反映實際政策執行，為學生提供更全面的知識。

城大重申，課程內容於更名後並無更改，對學生的學分要求亦沒有影響，如該課程的學生有意主修政治，就需修讀最少12學分（約4科）的相關選修科目方可畢業。城大亦強調，有關決定經過廣泛諮詢，包括由學生代表、教職員代表和校外人士組成的委員會會議決定。