城大有意北都設研究生分校　不考慮遷校　校長：校園細也可世界級

去年政府《施政報告》提出,在北部都會區發展大學教育城,去年五月出任城大校長的梅彥昌出席傳媒茶聚時表示,校方有意在北都大學教育城設立校園分支,計劃主要供內地研究生上課或研究用途,已向政府表達意向。他表明不會整間大學遷入北都,現時九龍塘校舍雖然細,但鄰近市區,地理位置佳,受教職員歡迎,可作為本科生的教學地方。



他續指,大學不是「地產商」,頂尖大學不僅只需要大的空間,亦不乏校園細的知名大學,即使如城大校園般細小也可以世級,細小的空間可以幫助集中發展真正重要的東西(Having a small space actually helps us focus on the really important things)。



到任城大前,梅彥昌曾出任新加坡國立大學常務副校長及南洋理工大學學務副校長。被問到香港與新加坡的是否存在競爭,他則視兩地為合作關係,甚至希望助兩地發展伙伴關係,反問有否見過美國洛杉磯和三藩市、波士頓和紐約競爭。他亦指,對比新加坡,香港鄰近內地是一個優勢,發展上互惠互利,亦有助城大成為世界級的大學。

被問與學生會關係 未有正面回應

近年多間大學相繼與學生會割席,城大學生會去年被校方要求遷出校園,被問到與學生會的關係、學生會能否重組,他未有正面回應,希望只談與整體城大學生的關係,稱自己會盡能力為學生提供好的學習體驗,協助他們畢業後找到工作,形容重視「學生的學習多於教授的教學」。他又指,「香港政治應留給香港人」,自己並非香港人,沒有資格去評論。