城大CITYU收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清

【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理城市大學（城大 / CITYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。



城大CITYU收生分數及計分方法

2027年城大JUPAS收生DSE成績計算方法

甲類核心科目及選修科

成績級別 換算分數 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

丙類其他語言

換算7分 換算5.5分 換算4分 換算3分 法語/德語/西班牙語 C2 C1 B2 B1/A2 日語 N1 N2 N3 / 韓語 6級 5級 4級 3級 烏都語 A++/A+/A B++/B+ B/C D/E

2027年城大JUPAS最低收分／入學要求是什麼？

修讀科目要求

考生須修讀4個核心科目及2個選修科目，當中選修科目包括：

— 甲類選修科目

— 數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）

— 丙類其他語言科目

最低分數要求

申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，兩個選修科目達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。

2027年城大JUPAS有面試要求嗎？

除了DSE成績外，城大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考城大面試安排，商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院等，都有部份課程設有面試要求，包括工商管理學士(環球商業)、獸醫學學士等。

香港城市大學（資料圖片）

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