城大CITYU收分2027｜JUPAS課程收生分數/計分/面試要求一文看清
【JUPAS 2027】2027年度JUPAS（大學聯招辦法）於2026年10月7日起接受申請。「01教育」為大家整理城市大學（城大 / CITYU）各學科的收分、計分方法、面試要求等，以助同學因應自己預期分數安排JUPAS選科排位，並順利入讀心儀科目。
城大CITYU收生分數及計分方法
2027年城大JUPAS收生DSE成績計算方法
甲類核心科目及選修科
成績級別
換算分數
5**
8.5
5*
7
5
5.5
4
4
3
3
2
2
1
1
丙類其他語言
換算7分
換算5.5分
換算4分
換算3分
法語/德語/西班牙語
C2
C1
B2
B1/A2
日語
N1
N2
N3
/
韓語
6級
5級
4級
3級
烏都語
A++/A+/A
B++/B+
B/C
D/E
2027年城大JUPAS最低收分／入學要求是什麼？
修讀科目要求
考生須修讀4個核心科目及2個選修科目，當中選修科目包括：
— 甲類選修科目
— 數學延伸部分單元一或單元二（即M1或M2）
— 丙類其他語言科目
最低分數要求
申請人須符合四個核心科目及兩個選修科目的基本入學要求及達到「332A33」的最低考試成績，即英國語文達第3級，中國語文達第3級，數學必修部分達第2級，公民與社會發展科「達標」，兩個選修科目達第3級。另外個別學院或課程對應考科目及科目成績或有特別要求。
2027年城大JUPAS有面試要求嗎？
除了DSE成績外，城大不少學科亦會以面試表現作為收生標準之一，參考城大面試安排，商學院、工學院、人文社會科學院、理學院、賽馬會動物醫學及生命科學院等，都有部份課程設有面試要求，包括工商管理學士(環球商業)、獸醫學學士等。
其他院校的JUPAS收生分數如何？
就其他院校的JUPAS收生分數，你可以閱讀以下文章：
JUPAS 常見問題
1. 為什麼需要留意 JUPAS Band A 人數？
JUPAS選擇可以按優先次序排列成Band A、B、C、D及E，學生一般會將最希望入讀的3個課程放在Band A。同時間部分院校會公布旗下課程被選擇為Band A的人數，學生可以參考相關數字，計算不同課程的競爭是否激烈。
2. 除了JUPAS之外，還有其他方法入讀香港的大學或專上學院嗎？
如果你並不符合JUPAS的申請資料，你可以透過Non JUPAS的方法申請入讀香港的大學或專上學院。一般而言，副學士（Asso）、高級文憑（HD）或海外學生都會透過Non Jupas入學。
3. JUPAS 申請費是多少？
2027年度的JUPAS申請費為500元，如果於截止日期之後遞交申請，將需要再繳交500元的逾期申請附加費（即總收費為$1,000元）。申請人可以透過信用卡、繳費靈、電子銀行（匯豐銀行、恒生銀行、東亞銀行）及現金（東亞銀行）繳交費用。