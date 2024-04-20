譚仔淪「毫子股」　年內市值虧近787萬碗米線　北上潮非最大挑戰?

譚仔國際（2217）作為港人熟悉的連鎖米線食肆，4月初竟跌破1元的界線，慘淪「毫子股」。截至本周收市，集團股價殘存0.9元，年初至今大插28.6%，市值蒸發約4.8億元。以港人在譚仔人均消費61.6元計，股價失利所造成的市值損失，即相當787萬碗米線收入全部化為泡影。



然而譚仔股價雖低殘，派息卻豪邁，公司去年首派中期息，全年兩次合派13.5仙。折合之下，股息率高達驚人的15厘，而入場費不足千元，被外界視為低門檻收息「黑馬」。金利豐證券研究部執行董事黃德几分析，在餐飲板塊普遍跑輸大市情況下，譚仔基本面已算「唔錯」。不過其也直言，較之北上消費等衝擊，公司另有一大挑戰「迫埋身」。若可妥善解決，股價可期彈升近1成。



手握逾13億現金變「印鈔機」 利息收入飆4.5倍

視乎基本面，譚仔日本母企Toridoll Holdings在2月最新公佈，截至去年底首3財季業績，期內收益按年升7.2%，至20.7億元；不過，除稅後溢利則跌2.7%，至1.1億元。公司解釋，若撇除前財年同期的一次性政府補貼，除稅前溢利其實反增77%，至4700萬元。原因為在港業務改善，銀行存款收息也有增加。

依其所述，息口仍高企，若賬面現金豐厚，收息自可輕鬆「躺賺」。公司最近一次披露的財報表示，公司現金就有13.4億元，較當前12.1億元的市值還為高，重點是，集團指並沒有任何計息的銀行及其他借款。當中單計截至去年9月底的半年，譚仔在銀行利息收入，就錄得1940萬元，按年飆升4.5倍，可謂家底殷實，錢滾錢變身「印鈔機」。

「親民路線」受消費降級影響微 同業已算領先

不過，遺憾的是，即便公司現金強勁，但受消費降級、北上消費兩大衝擊，本港整體餐飲板塊走勢相當低迷。不過黃德几大派「定心丸」，指譚仔素來價格主打「親民路線」，故消費降級對集團影響較微。而2021年譚仔更聲勢浩大入駐海港城，大有與一眾高端品牌較高下的氣勢，故而相關趨勢，料不會過分影響公司收入。

他續指，譚仔在一眾餐飲公司中，已算做得「唔錯」，集團雖不及牛角母企敘福樓（1978）憑藉日本燒肉等港人熱捧菜系而人氣不減，但已經跑贏大快活（0052）、大家樂（0341）等連鎖快餐店，以及需急賣物業挽頹勢的翠華（1314）。

黃德几指譚仔在一眾餐飲公司中，已算做得「唔錯」。（資料圖片）

政府環保措施成最大挑戰 籲思慮推出時機

黃德几點出，譚仔現時「殺到埋身」需要面對的最大挑戰，其實是垃圾徵費、走塑令等港府即將推出的環保政策。他表示，此類措施若然「落地」，餐飲業整體成本勢必增加，縱然這些新例有環保考量，但在當前不少食肆「已經幾乎無生意做」，港府仍在此時推出環保政策甚為「擾民」，並未有深思熟慮，對餐飲業更是雪上加霜。

不過他亦提醒，用股價評估餐飲公司實力，似乎略片面，同時亦相信如港府推遲或取消垃圾徵費、「走塑」等措施，或者有新的妥善解決的辦法，譚仔股價回彈7%左右也大有可能。

力谷澳、菲等市場 港以外經營虧損收窄近7成

不過，本港餐飲業現時面對逆風，港人本地消費情緒淡進，但譚仔亦非坐以待斃，反而屢屢變陣出新招，力谷海外市場。其集團行政總裁劉達民日前就稱，譚仔將拓展澳洲、菲律賓等地的加盟店。財報顯示，公司香港以外地區的經營虧損，最近已收窄68.3%，至530萬元。

然而，黃德几就稱，譚仔在海外開舖的話題，熱度漸漸冷卻。早前其登陸日本時，起初反應熱烈，不乏許多遊日的港人，都想嘗試日本與本港譚仔分店味道有何分別，但目前討論度慢慢減弱，故公司業務仍需以本港生意為基石，除卻公司自己落力，政策環境的支持，更是需向業界呼籲的。