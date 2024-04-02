譚仔質素大倒退？網民齊稱食物變難食　譚仔回應：周五先換一食材

譚仔質素｜不少香港人在想不到要吃甚麼的時候，都會選擇吃譚仔米線，不僅價廉物美，而且附近總有幾間分店，但近日有不少網民均質疑譚仔雲南米線更換供應商，食物質素普遍下降，更直言「我唔會再去食譚仔了」。【4月2日晚上更新】對於網民的批評，譚仔發言人晚上表示，一直有留意顧客對相關食材的意見，4月5日起會陸續更換質素更佳的產品。據悉，一款大熱食材周五會率先upgrade！



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近日有網民在Facebook群組「香港米線關注組」發貼文，表示自己家樓下便有一間譚仔雲南米線，自己已經將近一個月沒有光顧，平時喜歡點他們的墨魚丸、魚蛋、魚片頭，而在最近一次光顧的時候，質疑這三項丸類都更換了供應商，大呻譚仔質素「超級唔掂」、「好似街市自己夾，30幾蚊一磅嗰啲」，表示對譚仔好失望。

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網民指三項丸類的食物質素下降

雖然事主表示其他配菜，例如雞肉、牛肉的味道和供應商就跟之前沒有分別，但也因為此三項丸類的食物質素下降，表示「咁樣，我唔會再去食譚仔了」。而貼文亦隨即引起關注組內網民回應，有不少網民更曾致電譚仔雲南米線的客戶服務中心反映意見，「佢地3月1日開始換咗供應商，我都忍唔住打電話去客戶服務中心反映吓意見，魚蛋同墨魚丸真係好難食」，而譚仔雲南米線的Facebook客服亦直認更換供應商，「就有關客人提及的情況，因近日有關食材更換供應商，故味道或口感有所不同，惟我們亦會將客人意見轉達相關部門，希望迎合不同客人之口味。」

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網民齊稱譚仔變難食

同時關注組亦有不少網民附和Po主，認為譚仔質素下降，「Agreed，我剛剛去譚仔食下午茶，發覺啲魚片頭同之前食嗰啲質素差咗好多」、「我覺得街市夾開嗰啲分分鐘都好食過佢，依家食呢啲一堆粉」、「墨（魚）丸以前好好食，琴日食唔同咗，仲差過街市買，以為變壞咗」、「唯有行遠啲去三哥同南記」、「認同，我好鍾意食墨（魚）丸米線，因為佢啲墨（魚）丸好食，最近嗰次喺旺角豉油街食發覺墨（魚）丸變晒樣，問過店長佢話轉咗供應商，啲口感完全唔似以前嗰啲咁彈牙，好似食緊一嚿粉，我寧願你加價好過」、「我上星期都食完譚仔過橋米線，都發現豬、牛、墨魚丸冇樣掂…係從來未食過咁難食嘅丸，又粉又鬆散又腥」。

譚仔回應網民訴求

譚仔雲南米線晚上向《香港01》表示一直有留意顧客對相關食材的意見，發現部分產品與顧客及公司的要求及標準有落差，故已安排於本周五（4月5日）起更換質素更佳的產品。據悉，最先升級的會是大熱食材「勿演」（墨魚丸），之後還會陸續更換其他食材供應ｙ商。以下為譚仔回應全文：

譚仔雲南米線一向非常重視顧客的用餐體驗及回饋，並定時檢視旗下餐廳的食物質素，及更新食材及其供應。自上月更換供應商後，公司一直有留意顧客對相關食材的意見，發現部分產品與顧客及公司的要求及標準有落差，故已安排於本周五(4月5日)起更換質素更佳的產品。公司將繼續致力保持高標準的食物質素，以滿足顧客的期望和需求。

