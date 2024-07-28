中特估｜七月突走樣「災情」盤點　專家繼續力挺　籲3板塊趁低吸

恒指踏入7月份轉弱，上周四（25日）更一度跌穿17000點，幸好周五輕微反彈，「萬七關」才力保不失，但上半年熱炒的「中特估」，受市況拖累下，於過去一個月近乎「全軍覆沒」，其中中國神華（1088）跌幅更達兩成，連上半年「藍籌股王」、民企中國宏橋（1378）亦受累， 單月跌兩成。



不過有專家直言，投資者獲利回吐屬正常，一旦相關股份股息率重返7至8厘水平時，資金或重投「中特估」，散戶可考慮趁低吸納。



上半年「中特估」（中國特色估值體系題材）成為投資者寵兒，《香港01》統計今年上半年，在恒生指數當中的國企股，大部分「中特估」上半年升幅達兩成或以上，個別如中石油（0857）、中聯通（0762）、華潤電力（0836）升幅更逾五成；其中中海油（0883）升幅達七成；受惠相關股份刺激，民企之一的中國宏橋（1378），上半年升幅更達87%，成為上半年升幅最大藍籌。

不過踏入7月份，港股偏軟，恒生指數更一度跌穿17000點，連帶一眾「中特估」亦全面受挫，截至26日，過去一個月大部分「中特估」均有2%到近兩成跌幅，其中跌得最多的是中國神華（1088），跌逾17.6％。（下圖）

市場氣氛轉差，加上中國經濟數據未見起色，上半年「藍籌股王」中國宏橋亦受累， 單月亦跌兩成。

中泰國際研究部策略分析師顏招駿接受《香港01》訪問時指出，近期部分「中特估」下跌，主要受三大因素拖累。首先是外圍及內地經濟增長速度放媛，部分大宗商品價格如鋁、銅、鐵等都出現回落，部分投資者趁機獲利回吐，令資源股回軟。

其次是三中全會後，未見有短期刺激措施出台，與市場預期有差距，部分資金流走，加上日圓近三個星期升值約6%，市場一向通過日圓「借平錢再投資」，以賺取息差，因此日圓持續升值下不排除出現拆倉的情況，令全球股市下挫。

顏招駿認為，部分投資者趁機獲利回吐，令相關股份回軟。（受訪者提供）

葉尚志：股價「階段性衝過龍」

第一上海首席策略師葉尚志就指出，年初「中特估」成為撐市主力，當市場逐步鎖定相關股份後，在資金持續流入的推動下，不難理解為何「中特估」表現會持續向好，加上5月到6月期間，港股經歷顯著回調及國資委「入市」買入港股通央企紅利ETF，進一步令資金加速流入到「中特估」，直言「有啲階段性嘅衝過龍」，埋下7月份股價走勢不穩的伏筆。

專家籲趁股價回調買入

股價回落，投資者應否趁機入市呢？顏招駿認為，相關股份回落後，令收益率上升，相信市場上有資金會吸納，他看好電信及內銀股，資源股方面，他認為石油板塊睇高一線，原因是油價將受惠美國經濟軟著陸，由於中海油（0883）產油成本低，有望受惠；至於其他資源股，或會因內地經濟增長放緩，表現持續偏軟。

葉尚志亦認為，「中特估」於上月逐步除息後，再次派息的時間要等到9月，這段時期會令「中特估」出現技術性沽壓，惟整體而言，他對「中特估」看法維持正面，在現時眾多不明朗因素，及美國息率趨勢向下的情況下，相信「中特估」仍是市場必然選擇，若果股價回吐至5月前的水平，投資者可考慮吸納。