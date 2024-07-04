靜候三中全會政策方向　中特估反彈力仍屬最強｜許繹彬

港股經歷了五窮六絕月後，隨著香港回歸27年的一天短假期結束，港股正式踏入七翻身月。究竟七月能否如願「翻身」，相信現階段仍言之尚早，市場上亦對此話題存在信心不足的感覺，可能是因為港股在六絕月出現虎頭蛇尾的走勢，強勢股呆滯，導致成交頓然萎縮，更重返今年首季只有千億元的水平。而整體大市回調的出現，亦是在六絕月最後兩個星期發生；儘管在六絕月的最後一個交易日先跌後回升，但全個月仍跌361點，令港股最終仍難逃「六絕」魔咒。



正式踏入七翻身月，勉強來說，算是一個好開始，兩個交易日合共升了近250點，可惜大市成交未能配合，仍然只能維持在1,000億元至1,100億元左右。值得一提的是，首兩天的交易日均曾升至18000點附近，港股又再啟動回調機制，沽壓從四方八面湧現，令18000阻力重重；現階段只能昐港股能死守250天線（即17534點），再集氣向10天（即18016點）或20天線（即18095點）進發。

京東及友邦等藍籌股跌至一個月新低

筆者認為，其實港股由六月中旬開始，氣勢已大不如前，高開低收及低開低收的情況可說是屢見不鮮。大市可能在5月份急升後出現調整，相信投資者亦覺得是正常，但多隻藍籌股在調整時創下一個月新低（如京東（9618）﹑攜程（9961）﹑友邦（1299）﹑阿里巴巴（9988）﹑港交所（0388）） ，金沙（1928）更跌至52周新低，確實令人有摸不著頭腦之感，持貨者不知如何是好。導致大市在六絕月中出現調整的主因，相信是由於沒有任何震撼的消息可再激活國內A股及港股上升。加上人民幣的走勢於此期間突然疲態盡露，跌至1年新低；此跌勢除令北水刺激港股成交力度受阻外，內地經濟及內房問題更會因而被阻慢復甦步伐，令曾一度再投放資源的外資，因而在眾多不明朗因素下，產生卻步，影響其投資額度，甚至先行獲利離埸，持盈保泰。

除上述因素外，港股更遭受雙重打擊的情況，因為一直傳出七一前或會有相關利好港股政策出台，包括港股通的股息稅減免等，惟暫時仍只聞樓梯響，更可謂隻字不提。在內外夾擊下，令近日港股的前景大打折扣，成交萎縮，投資者唯有默默接受。預計短期大市在國內未有切實的措施可推出，及成交金額有所改善下，港股難以企穏在18010點（10天線）以上或較高水平，而唯有希望在低成交下，仍能死守17534點（250天線）。投資者未來可寄望7月中旬召開的三中全會政策方向，屆時會否加大力度支持久病未癒的內房及挽救疲弱的貨幣，以及有否一系列的振興經濟措施出台，建議投資者靜觀其變。而中特估在今年不論市好市壞，亦能表現堅固，如再推出利好大市的政策出台，相信只會令中特估如虎添翼，建議投資者不妨多加留意平保（2318）的走勢。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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