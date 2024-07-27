內捲累鬥累　人氣餐飲股年內冧價6成　農夫山泉市值蒸發近千億

內地經濟放緩，市民減少消費。內需不足下，零售業市道低迷。《香港01》統計發現，不少內地大型零售股年內股價，一沉不起，部分公司股價甚至慘遭腰斬。零售股一片「熊海」，令大行紛紛削低目標價。有專家分析，內地「內捲」嚴重，短期內消費股皆無投資空間，而長期基本面而言，相關企業亦要「打出世界」，發展海外市場，才為出現救市曙光。



面臨內需及通縮壓力 九毛九股價年內遭「腰斬」

內地6月社會消費品總額按年增長2%，創年內新低；同月國內CPI指數按年亦僅升0.2%，低於市場預期。數據反映內地市場正面臨內需不足，及通縮的壓力，市民「唔肯使錢」。在在此大環境之下，本港多隻消費股亦受拖累，表現疲弱。

四隻大型內地零售股，年內股價表現相當不濟。（記者製圖）

主打酸菜魚的九毛九，業績及股價雙雙跳水，日前更發出盈警。（歐陽德浩攝）

九毛九年內股價跌幅最多

據《香港01》統計，國內四隻大型零售股，包括李寧（2331）、九毛九（9922）、農夫山泉（9633）、蒙牛（2319），年內股價表現均相當不濟。尤以太二酸菜魚母企九毛九跌幅最深，其股價今年3月曾攀上位，高見6.3元。但股價其後 一直未見起色，至本周五收市報2.7元，整整暴跌57.1%，創上市四年來新低水平，市值蒸發約50.9億元。

至於近期負面言論纏身的農夫山泉，市值蒸發則「最甘」。其股價由年內高位48.8元，大瀉37.5%，至周五30.5元收市價，公司市值足足少了約921.4億元，可謂十分誇張。而在內需閉翳情況下，即使巴黎奧運開幕，藍籌股李寧股價不但未能提振，反而反覆向下，至周五收報14.6元，股價近日亦創逾四年新低。而蒙牛雖為四股之中，跌幅最少的內地零售股，但亦從高位大挫37.6%，市值蒸發322.7億元。

近期負面言論纏身的農夫山泉，市值蒸發則「最甘」。（視覺中國）

「內捲」當道 四大消費股難逃大行下調目標價

誠然，主打酸菜魚的九毛九，業績及股價雙雙跳水，無非由於國內酸菜魚市場店鋪紛紛減價求量，造成相關行業利潤下滑，不少店鋪陷入關店危機。據中國餐飲業資料庫「窄門餐眼」統計，截至7月，全國連鎖酸菜魚門店總數約2.7萬間，較年初大減約1300間。此背景下，九毛九情況更不容樂觀。日前集團甚至發出盈警，預計2024上半年獲利不少於6,700萬元人民幣，上半年純利較去年同期少賺近七成。有見於此，高盛近日隨即下調九毛九的目標價至3.8元。

另一邊箱，市值蒸發最多的農夫山泉，近期亦陷入「鬥平」搶客的內鬥旋渦。集團新推的綠瓶純淨水在初期，零售價每支仍賣2元，但至今已低至每支0.66元，劈價足達六成。大和資本預計，農夫山泉下半年盈利按年將跌13%，故將其目標價由下調25%，至36元。

而李寧股價自今年5月開始，更一直下沉，至今仍未能「收復失地」，日前傳出創辦人李寧考慮增持公司股票的消息，但無法令股價止跌回升。至於內地乳製品龍頭蒙牛，雖然去年仍有錢賺，但純利按年下降9.3%至48.1億元人民幣，表現遜於市場預期的50億元。

內地乳製品龍頭蒙牛，去年純利按年下降9.3%至48.1億元人民幣。（資料圖片）

黃國英稱內地零售股再見新曙光 要「打出世界」

內地不少零售股股價下沉，黃國英資產管理公司董事黃國英指，主要由於國內內需不足，現通縮趨勢，商品「加唔到價」之餘，全球經濟體多處於通脹，令相關企業各方面成本上升，嚴重影響零售行業利潤。

他又認為，零售股「內捲」減價去貨套現的做法，其實相當於「自我毀滅」，形成消費者覺得「啲貨其實根本唔值咁貴」，形成惡性循環，令商品價格進一步受壓。因此他看淡國內零售表現，認為短期內無投資空間，持貨的投資者亦應儘快沽貨離場。

黃國英又稱，內地零售股要出現拐點，再見新曙光，重中之重是要「打出世界」，發展海外市場。他解釋，國內的人工、原材料等成本上升空間已觸頂停滯，所以成本水平不變的情況下，海外市場存在通脹，能為商品價格帶來上行空間，提振市場。