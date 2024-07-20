農夫山泉賣水毛利率勁高　惟水源地屢受爭議　專家：唔好趁低吸納

農夫山泉（9633）樽裝水早前被消委會指稱，水中化學物質溴酸鹽含量達歐盟上限，引起軒然大波。消息一出，股價更曾低見32.2元，創自2020年9月上市以來、近四年新低。股價下沉，但集團去年全年業績絕對「見得人」，全年多賺逾四成至120.8億元人民幣。而業績報告中，雖沒提及賣包裝飲用水毛利率，但從當年招股書數據，亦可一探端倪。



無可否認，農夫山泉近年負面消息不絕，過去亦屢陷水源問題爭議。連農夫山泉創辦人兼中國首富鍾睒睒近日都忍不住大嘆，「競爭對手手段陰而狠，農夫山泉不是命硬，早就被弄死了」。黃國英資產管理公司董事黃國英指，雖然公司溴酸鹽風波已過，但國內飲用水企業「內捲」才是股價下跌的元兇。更指「內捲」影響已擴大至中國消費品行業，故不建議散戶入市趁低吸納。



股價年內一直反覆向下 鍾睒睒身家大縮水

農夫山泉今年股價一直反覆向下，累跌近25%。時至本月初，農夫山泉創辦人兼中國首富鍾睒睒，曾宣布透過旗下養生堂，未來6個月增持農夫山泉，涉資不多於20億元。當以為將迎來「救市曙光」之際，周初又突陷入消委會溴酸鹽風波，集團單日市值一度失近50億元。不過，公司本周五收市報33.75元，相較周內低位升4.8%，稍微安撫眾股民的心。

不過，集團股價自年初起反覆尋底，早已拖累大股東鍾睒睒身家縮水。據「彭博億萬富豪即時排行榜」顯示，鍾睒睒目前身家為534億美元（折合約4165億港元），年初至今同已累跌143億美元（約1115.4億港元）或21%。

全年業績表現亮眼 純利大增42.1%

集團股價未如理想，但其業績卻反映，農夫山泉不僅如招牌廣告所說，是「大自然的搬運工」，同時亦力證自身是「人民幣的搬運工」。據農夫山泉2023年全年業績顯示，其去年營收約426.7億元（人民幣，下同），相較2022年的約332.4億元，按年增長約28.4%；純利按年大增42.1%，至約120.8億元。

在營收及純利雙雙大增的情況下，集團毛利同錄升幅。數據顯示，農夫山泉去年毛利約為254.1億元，較2022年的約191億元，按年增多約33%。其又解釋，由於紙箱、標籤及部分原料採購成本與去年同期相比有所下降，故毛利率由2022年的57.4%，增加2.1個百分點，至59.5%。農夫山泉去年業績可喜下，末期股息每股派發0.75元。

農夫山泉去年業績可喜，純利按年大增42.1%。（資料圖片）

包裝飲用水過往毛利率達60% 茶飲料高速增長

而身為內地最大樽裝水龍頭企業，包裝飲用水始終是農夫山泉核心產品，營收貢獻佔比最大。當中，包裝飲用水營收達202.6億元，按年增長約11%，佔總營收47.5%，但值得留意的是，這是包裝飲用水營收貢獻首次低於50%。

雖則如此，但包裝飲用水的毛利率，始終極為可觀。農夫山泉雖在近年業績中，沒有單獨提及相關毛利率，但翻查2020年集團招股書所披露的數字，亦可一探端倪。據資料顯示，其包裝飲用水毛利率，於2017年、2018年及2019年分別達60.5%、60.2%及60.9%，可謂「吸水力」十足，十分賺錢。

而去年，茶飲料亦高速增長，營收佔比進一步加大，躍升至集團銷售第二大引擎。去年集團茶飲料產品達約126.6億元，按年大幅增長83.3%，營收佔比增至29.7%，茶飲料和包裝飲用水的營收差距更開始慢慢收窄。

茶飲料營收佔比增至29.7%，躍升至銷售第二大引擎。（微博＠人間奇妙之旅）

農夫山泉陷價格戰 投資者憂慮影響派息

農夫山泉去年業績表現亮眼，但近期內地市場「內捲」嚴重，加上市民消費降級，集團亦不得不先主動掀起價格戰。今年五月，農夫山泉推出新裝綠瓶純淨水後，之後率先大幅降價，將原來每支約2元的樽裝水，大劈至每支6毫6。見此情形，農夫山泉的主要競爭對手如哇哈哈、怡寶和百歲山等，皆被迫跟隨降價，與農夫山泉「大打水仗」。

隨著市場競爭激烈，農夫山泉銷售及分銷的開支，同進一步增加。據業績報告顯示，集團2023年的銷售及分銷開支為92.8億元，按年增長18.7%，足佔公司總收益的21.8%。作為價格戰「始作俑者」的農夫山泉，坊間亦有投資者憂慮公司「求量不求價」的銷售手法，會拖累集團毛利及純利，影響未來派息表現。

農夫山泉大幅降價，將原來每支約2元的樽裝水，減至每支6毫6。（微博＠農夫山泉）

負面消息不斷 一波未平一波又起

除了同業間內鬥激烈，農夫山泉對外亦風波不斷。身為「大自然搬運工」的農夫山泉，搬水的水源尤其重要。在其官網上，農夫山泉指自己有12個水源地，分別為浙江千島湖、吉林長白山、湖北丹江口、四川峨眉山等，而所採用的水更是源自於水井、山泉、水庫、湖泊、地下泉水或高山冰川等地。

不過，其水源地卻屢受指控。在2013年，內媒《21世紀網》揭農夫山泉，在湖北丹江口水源，遍布生活垃圾，其中不乏大量疑似醫用廢棄藥瓶，甚至連農夫山泉自身都向水源排放廢水。但農夫山泉同日已火速澄清，指媒體報道的垃圾區域，距離農夫山泉取水口約1.4公里，強調不影響取水質量，更公開當時四個水源地產品的五項檢測指標，顯示均合格。

而中國環境監測總站在2009年公布新一期《中國地表水水質月報》，指農夫山泉水源地之一千島湖的水質，主要適用於一般工業用水及人體非直接接觸娛樂用水。當時鍾睒睒同親上火線，親自向傳媒解畫，指千島湖不同地段差別大，不同監測點的水質不同，強調公司在湖底深處取水，又指有關部門多次檢測證實，千島湖是華東最好的水源，並勞氣謂：「如果還能找到更好的可開發水源，我可以把千島湖水廠關掉。」

黃國英資產管理有限公司董事黃國英指，國內飲用水企業「內捲」才是股價下跌的元兇，「內捲」影響已擴大至中國消費品行業，故不建議投資者入市。（資料圖片）

「內捲」影響投資者信心 中國消費股受壓

而農夫山泉此次風波，在中港兩地鬧得沸沸揚揚，黃國英資產管理公司董事黃國英指，雖風波發生地的香港不是農夫山泉主要市場，但消息傳入國內，導致股價急跌。而農夫山泉作為樽裝水龍頭企業，此類大品牌企業的商譽非常重要，一旦名聲受損，投資者就會承擔一定風險。

除卻風波，黃國英指，國內市場「內捲」，才是影響集團股價下跌元兇。雖之前農夫山泉業績向好，但由於近期國內投資者，對國內消費市場「內捲」的情況都較為擔心。內需不足下，市場競爭嚴重，投資者憂慮消費品價格受壓，純利會受影響，而對此類板塊信心漸失，中國消費股處於熊市。

而鍾睒睒旗下養生堂雖然今月初宣布，未來6個月增持公司股份，但他認為利好因素不足，僅能提振散戶信心。而除非有大手買家入市，否則股價短期無法推高，故不建議買家趁低吸納，而手上有貨的投資者，亦應尋找合適時機沽貨離場。