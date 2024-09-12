年輕人排公屋等於躺平？　拆穿數據假象　還原「早抽早享受」心態

置業是大部分港人終其一生的夢想，但本港私樓樓價及租金高昂，不少有「仆心仆命」賺錢「上車」或「捱貴租」，倘若申請到租金低廉的公屋，人生似乎少了一大煩惱。有年輕人踏入18歲便一早申請公屋，揚言「早抽早享受」！



據房屋局2022年統計調查結果，30歲以下單身人士，申請一人公屋的人數為3.86萬宗，逾半擁有大專或以上學歷。社會似乎對「3.8萬」這數字感到驚訝，多名官員及議員出言提醒，年輕人排公屋屬「躺平」。然則，「3.8萬」算多還是少？又是否意味著高學歷後生「躺平」？《香港01》拆解「3.8萬」背後的迷思，有學者更直言，現有的房屋政策導致公屋成為年輕人最佳選擇，當買私樓等同「永續」交稅時，年青人排公屋屬無可厚非。



Joe笑言，成年後第一件事，就是去買六合彩及「抽公屋」。（資料圖片，非當事人）

「成年後首要做嘅事就係買六合彩同抽公屋！」Joe（化名）今年22歲，剛剛大學畢業，有一份正職，閒時亦有投資，月入大約3萬元，超過一人公屋申請入息上限﹙12,940元﹚，但當他踏入18歲、剛中六畢業時，父母就要求他申請公屋。

Joe現時與家人一齊居住私樓，家境不錯，「抽公屋」對他而言，只是為日後生活留多一個出路，而且當初聽聞申請簡單，且可以有「特殊方法」避開入息及資產審查，因此一試，「早抽早享受，填張表就可以申請幾簡單！」

排公屋者︰香港生活無可能「躺平」

據房屋局2022年統計調查結果，30歲以下單身人士，申請一人公屋的人數為3.86萬宗，當中52%擁有大專或以上學歷，24%具專上學歷。相信，Joe也包括在內「3.8萬」之列。

不過，社會似乎對「3.8萬」這數字感到驚訝，多名官員及議員提醒，這種做法屬「躺平」，如行政長官李家超指知道有年輕人為公屋刻意令收入符合資產審查，奉勸年輕人「唔應該咁諗」，要追求夢想；房屋局長何永賢就認為年青人排公屋是「扭曲咗人生」；政務司司長陳國基稱為公屋「職都唔升」雖然是少數，但指出「心態一定係唔啱。」

最新中原地產創辦人施永青亦「加把口」，稱社會上常聽聞有大學生未畢業就申請公屋，「以能夠入住公屋視作人生一項重大成就」，他形容這樣的人「冇志氣」，一個連大學生也想入住公屋的社會，是不會有美好前途。

年紀輕輕，申請公屋，不怕如政府或施永青所指是「躺平」、「冇志氣」嗎？Joe 反問︰「香港生活根本無可能躺平，萬三蚊﹙按︰一人公屋申請入息上限﹚點夠使？」

李家超指知道有年輕人為公屋刻意令收入符合資產審查，奉勸年輕人「唔應該咁諗」（政府新聞處）

大專學歷年青人申請公屋佔比極少

只不過，輪候到公屋的非長者1人申請的平均年齡為47至52歲，換言之如果年輕人年滿18歲就輪候公屋，平均須等候最少29年。然則，究竟有多少人願意花上近三十年的時光，去等待政府分配這一磚一瓦？近4萬宗申請，算多還是少？是否意味著高學歷後生「躺平」？

政府上一次全面人口普查是2016年，翻查當年數據，15至34歲青年人口逾180萬，當中有近五成半擁大專學歷，若果數據無大變化，即意味逾半年青人擁有大專或以上學歷，因此可以說「3.8萬」年輕申請人士當中，逾半擁有大專或以上學歷，比例並不誇張。與此同時，「3.8萬」佔總青年人口其實不足2%，有大專學歷的更僅佔整體約1%。

申請門檻低 未必反映「剛性需求」

與此同時，申請公屋調查恐存「漏洞」。《香港01》記者曾致電相關部門以查詢申請過程，發現只需填寫一份表格，當中包括申請人的家庭資料、入息及資產淨值、選擇區域，及聲明承諾會遵守相關政策規定，及所報事項會全部屬實。

以Joe的例子，申請時收入及資產「達標」，到投身社會時已「超標」，又是否列入「3.8萬」之列？他直言，18歲時並沒有任向入息及資產，而4年內當局亦沒有要求他進一步更新其就業及入息等情況，「最近仲收到信，問我排唔排特快。」

更重要的是，這批人之中，多少人真正「劍指」公屋？ Joe自言最終目標並非希望獲得公屋，而是想「曲線」獲取綠表資格，「抽公屋好似中獎咁，成數好低，但如果可以抽到綠置居，轉手再賣出就能有成倍收益。」如此看來，Joe年紀不大，如意算盤就已經「打得好嚮」。

根據房委會資料，申請購買二手居屋或公屋需要符合的資格共有六類，除了公屋住戶、房協住戶、中轉房屋的認可居民、「長者租金津貼計劃」受惠者、房委會《保證書》持有人，以及獲得《綠表資格證明書－衹適用於居屋第二市場計劃》人士。

不過據了解，取得該證明書前，亦需要通過政府的資產審查。因此以Joe目前的情況，最終好大可能不能通過資產審查，排公屋拎「綠表」似乎只是「都市傳說」。

李兆波表示，明白年青人對未來住屋需要的不安，因此才有如此強烈的意欲去申請公屋。（資料圖片）

保障將來住屋 無可厚非

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波接受《香港01》訪問時就直言，明白年青人對未來住屋需要的不安，因此才有如此強烈的意欲去申請公屋，並非他們「唔上進」，「我覺得唔係，從保障將來住屋呢個角度出發的話，都係無可厚非。」

李兆波指出，現時的社會下非所有學生都「有父幹」，面對住屋問題可以相對無憂無慮；相反，本身屬出身來自公屋或劏房的學生，若果就讀的不是傳統來說較易「賺錢」的學科，如醫科等，年青人或會擔心自己住屋需要，「當年話讀會計、讀business（商科）會賺錢，但呢十幾年已經唔係，廿幾年前我都有學生申請，話啱啱出嚟工作入息可能唔係太高，當有間屋開下派對都好，但依家唔係，真係有住嘅需求。」

再者，單身人士的住屋需求持續。據政府統計處公布，25至64歲人口中，有121萬人從未結婚，人數為近三年最多。李兆波直言，政府政策缺乏協調，「青年政策就青年政策，但青年政策亦都包括房屋政策。」在政府政策不到位的情況下，香港的年輕人，住房難、置業又難上加難，抽公屋似乎成為狹縫中的一處生機。

買樓等於「永續交稅」

另一方面，李兆波認為，社會亦要思考，目前的「稅務」制度，亦是令更多年青人希望「抽公屋」的主因，直言年輕人已經意識到，在港置業就等於購入一座「稅務機器」，「由置業開始已經要畀印花稅，之後每年仲有俾差餉同地租，房屋變成一個稅務工具，啲人覺得好辛苦。」

假設購入一個價值600萬元的單位，不計律師花紅、佣金等其他開支，買家先要支付13.5萬元印花稅。及後單位經估算的應課差餉每月租值是15,000元，一年就是18萬元，每年應繳差餉為9,000元；應繳地租為5,400元，若果政府沒有寬減措施，每年需付1.44萬元。

李兆波指，政府靠「地稅」（即賣地收入、土地印花稅及差餉地租等）作為主要收入來源，在經濟好時，問題似乎不大，但當現時經濟轉差問題就會浮現，「政府對收入來源係冇清晰藍圖，市道好又派錢，市道唔好又派錢...。」他認為，政府首先要做的， 是審視主要公務員架構等，以減少持續的開支。