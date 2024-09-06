8月新盤撻訂25宗急升67%　 殺訂金額增2倍　維港1號成上月撻訂王

撤辣效應減退，新盤成交量下跌，撻訂潮情況維持低水平。據《香港01》統計，截至8月31日，8月一手新盤市場錄約25宗撻訂，屬年內偏低水平，不過按月比較，較7月的15宗撻訂個案上升10宗或67%；而涉及殺訂金額共6,691.7萬元，亦急升4,530萬元或2倍。



屯門瑧譽兩幢洋房遭內地客棄購 遭殺訂逾3600萬

當中撻訂金額最多屬內房保利置業（0119） 旗下屯門瑧譽，兩幢洋房於8月20日遭內地電子設備商高層連錄棄購，各遭沒收樓價10%訂金，即兩幢洋房合共殺訂約3,680萬元。

涉及為9號洋房連9號居室及12號洋房連12號居室，實用面積為5,670平方呎及5,645平方呎，均採五房間隔，原於2022年5月分別以1.85億元及1.83億元成交。

屯門瑧譽。

新地雲海別墅5年成交期洋房遭棄購

至於撻訂金額第二多屬新地（0016）馬鞍山白石洋房項目雲海別墅，當中Lily Avenue11號別墅於8月15日遭棄購，買家當時入市採5年成交期，棄購後料遭殺訂17%，涉及929.2萬元。該別墅實用面積2,153平方呎，原於2019年12月以5,466.038萬元成交。

馬鞍山雲海別墅。（資料圖片）

中海外維港1號連撻9伙 屬8月之冠

另外，撻訂宗數最多屬中國海外（0688）旗下啟德跑道區維港1號，於8月連錄9宗撻訂，每伙單位分別沒收樓價5%或10%訂金，即眾買家共殺訂約735萬元。據知，該批單位均於2021年售出，屬一房至兩房間隔，成交價由790.8萬至1,252萬元，呎價約23,060至28,155元，合共涉資8,165.4萬元。

至於8月份其他撻訂個案包括WETLAND SEASONS BAY、MONTEREY、NOVO LAND 3B、 泓碧、泰峯、雲滙、維港滙系列等等。

啟德維港1號。