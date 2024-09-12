四球上車盤突破4200個　呢區佔一半　港大學者評目前樓價是否合理

樓價下跌逾兩成。據代表放盤網統計，現時香港400萬或以下放盤逾4200個 其中以新界西為最多，亦不乏成交。學者直言，香港作為國際金融中心，樓價約400萬元「上車」屬正常，但要留意居住環境或不理想，又認為，社會應反思，政府在房屋供應中擔當的角定。



樓價持續下跌，最新7月份差估署樓價指數按年跌近2%，連跌3個月，數據更由2021年9月時的高位下跌超過兩成。

樓價下跌，年青人是否更易上車呢？據中原放盤網，截至8月或，400萬或以下的放盤量，已由去年的二千多個，急增至目前的近4,300個，其中以新界西最多，有逾2,000伙，其次是新界東，有近1,000伙，九龍有約800伙，港島則不足400伙。

據以上統計，400萬元或以下的單位，選擇似乎不少，近期亦有不少相關成交，但當中不乏樓齡較大、又或者面積較細的單位，其居住環境未必符合年青人心中的理想。

樓價400萬「上車」算合理

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典接受訪問時認為，以400萬元為標準，作為年青人「上車」目標是合理，但直言「可能要實際啲，考慮比較偏遠嘅地區，面積方面亦要細番一啲。」

但問到本港的樓價是否合理時，他表示要定義樓價的高與低，應從年青人工作，經過十多年的努力，究竟他可以有多少儲蓄？能否支付首期？置業時供款水平是否合理等，去比較是否「合理」。他坦言，以目前樓價去看，私樓樓價是不合理的。

張聖典指，以目前樓價去看，私樓樓價是不合理的。（朱潤富攝）

政府應解決「住屋」而非「置業」問題

張聖典解釋，本港私樓的功能，不單是應付住屋需要，同時亦具備投資功能，當涉及投資，就會有溢價，「私樓有投資成份，所以嘅風險、回報，都反映係溢價當中。」

不過他亦強調，大眾要反思的是政府其實應為市民解決「住屋」問題，而非「置業」問題，應提供更多住房予市民租住，「好似交通，你有公共交通（設施），但唔會話叫政府資助買車，你有需要先買。」同樣住屋先必需，但置業不是。