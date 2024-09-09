陳智思專訪｜嘆中央送大禮變相「養懶」港人　揭有行業救唔返？

本港經濟下行是不爭事實，但有壓力才有動力，團結香港基金主席、行政會議前召集人陳智思接受《香港01》專訪稱，過去20年本港享盡內地經濟騰飛及自由行「送大禮」的天時地利，令賺錢變得非常容易，直言：「其實變相養懶咗我哋！」



懶的結果是忘記如何加強競爭力，而香港今日所面對的難關與大範圍衝擊，其實正好逼使大家認真思考，如何可以走下去。目前本港各行各業雖不景氣，但陳智思認為要抽絲剝繭，分辨屬周期性還是結構性問題，才能對症下藥。而對於坊間指地產不敗神話即將破滅，他就預料樓市住居雖在浮沉之間，但仍有剛需，反之工商舖市場，他就擔憂「未必係短期影響！」



香港，這個曾經被譽為「亞洲四小龍」的城市，近年面臨著百年難得一見的困局。疫後經濟復甦未如預期，金融市場正「吊鹽水」，本地零售餐飲業亦受北上潮衝擊。陳智思坦言，各行各業目前遇到不同難關，但要解困，首要分辨屬周期性還是結構性問題，才能對症下藥。

陳智思指，金融市場只屬周期性調整。（鄭子峰攝）

金融市場屬周期性調整

先說本港經濟「重鎮」金融業。環球經濟差，香港股市下跌，市場上經歷一浪接一浪「壓力測試」。不過，陳智思認為，金融市場復甦未如預期，只屬於周期性的調整，「我好有信心，國際金融中心喺我有生之年，絕對都係我哋優勢！」而香港最大優勢，是國家的窗口，為國家增值。「呢個仍然係香港最大角色，無可取代。香港背景始終係有好嘅法律基礎，資金流通性，同美元掛勾，所有配套我哋都有，而且更加近國際市場，離岸集資功能上，香港一定佔優。」

金融業依附實體經濟，為其輸血、造血，中港經濟面對周期性循環，雖然要捱，但捱過自然有出路，「我唔信中國經濟長遠都唔會好。佢一定會向上，佢好，香港自然會一齊好。」

港人北上對飲食業及零售業，均為結構性大的衝擊。（資料圖片／黃浩謙攝）

港人北上 由怕地溝油變「貪新鮮」

「香港好，中國好；中國好，香港好」在過去一段長時間得到印證，可惜並不適用於所有行業。

陳智思坦言，無法說服大家香港每個行業只如金融般，僅是遇上周期性問題。當中餐飲、零售等行業，他會歸類為遇上了結構性問題，部分或許難救。「坦白講，十幾年前上去內地食嘢，啲人會問有無地溝油架？依家啲人上去食嘢，會話上面食比較新鮮。另一個行業係零售，啲人好多轉做淘寶，平靚正，呢啲變化，全部都係一個結構性大嘅衝擊。」

那麼，過往無往而不利、深入本港經濟骨髓的地產行業呢？陳智思回應，就樓市住屋上，他估計仍屬周期性下行，會浮沉一陣子，「我唔係經濟學家，但住屋仲有好大剛需，只係經濟唔好，大家無信心就唔想入市。香港喺一個13億人口國家當中，好多人仲好嚮往去香港落地生根，所以我唔係太擔心。」

而他較為看淡的，反而是工商舖市道。「呢個係唔係一個結構性問題，真係一個Big Question（很大的疑問）。依家好多人唔會入舖買嘢，咁仲係咪要開咁多舖、係咪仲要有地呢？呢個未必係短期影響。」

過去20年，香港享盡內地經濟騰飛所帶來的成果。（資料圖片）

單靠內地「養懶咗」 籲重新適應汰弱留強法則

「背靠祖國，面向世界」是政商界一直掛在口邊的至理名言。陳智思坦言，過去20年，香港享盡內地經濟騰飛及自由行「送大禮」的天時地利，成功來得太容易，集中在內地市場已有賺不完的錢，賺到大家都已經忘記如何加強競爭。

時至今日，內地市場轉差，香港已不被允許「食老本」，或許正是一個契機讓大家面對現實，重新上路，適應汰弱留強的叢林法則。「我哋以前的確係急功近利，無單靠內地市場就得，變相養懶咗我哋，我自己都係。但我又覺得唔可以怪大家，以前（內地生意）太好做喇，啲人點會浪費時間，去攻其他市場呢？」

早於2007年，時任財庫局局長馬時亨已到中東。（新聞公報圖片）

出身泰國著名華僑家族的陳智思憶述道，早於2007年他曾跟隨時任財經事務及庫務局局長馬時亨，一團24人到中東沙特阿拉伯、杜拜等地考察，去年行政長官李家超同樣率團到中東各地，意欲開拓商機。他指，中間十多年間，若要問港府再有做過甚麼，他帶點自嘲舉手承擔責任：「我可以答你，係乜嘢都無。」

其續指，「我哋成日話自己係做超級聯繫人，其實無做好過自己角色，呢個名只係講嚟氹自己。你諗下，我哋咁耐以嚟，聯繫內地咋。要打入嗰啲國家（中東），你以為真係咁易做？嗰啲係要投放時間、打好關係先會有成果嘅嘢，唔係我哋開門，人哋就一定要嚟，佢哋都有選擇權架嘛。」

東盟國家商機多。（Reuters）

出門做生意最忌「大香港」心態

但現時才出外找生意，遠水豈能救近火？但在陳智思角度，香港願意向不同的新市場敲門，「遲到，好過無到」。不過，他籲現今出門在外做生意，最忌有「大香港」心態。「我諗好多時，香港人始終仲有個心態，覺得東盟國家，好似印尼、菲律賓，一定係落後。但講真，我識得有啲人嘅接觸點，只限於屋企嘅菲傭同印傭，咁唔代表佢認識，亦無去真正了解人哋國家到底有幾多機遇。」

他又指，如果大家將心態擺正，以尊重及平常心出外營商，可以說無往而不利。但若仍以超然的態度，擺出一副高高在上的姿態，則恐怕難走得久遠。「希望大家唔好，好似以前我哋睇小深圳咁，認為人哋只係賣平貨、無前途。人哋今日都係賣平貨，但好過我哋，你話死未？唔好忘記，其實大家都會進步！」