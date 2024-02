SEVVA結業｜本地望族之後　郭志怡看盡都會繁華　勉港人爭番口氣

位於中環太子大廈頂層高級餐廳及酒吧SEVVA,由名人郭志怡(Bonnae Gokson)於2008年創立,將於今年5月租約期滿後結束營業。SEVVA是本地具標誌性的傳奇,座落中環核心金融地帶,代表著昔日盛世,是港人一個重要回憶載體。據悉,不少銀行家完成「大刁」後,都會選擇在此處慶祝。隨著SEVVA步向歷史,一個紙醉金迷的美好時代,亦彷彿落幕。



中環今夜燈光猶在,但物是人非。經營這個夢幻「空中樓閣」16載的Bonnae,當然感受良多。「舊時香港好燦爛,但依家就算新年燈飾,全部都暗晒。啲人上晒去深圳食飯、去廣州食飯,我唔鐘意見到香港咁!」分秒正在倒數,她對自己所建立的一切戀戀不捨,但堅信已是值得︰「哪怕只係一分鐘或者兩秒鐘,當你畀到人一點點快樂,已經係好幸福。」



郭志怡是香港傳統名門望族郭沛勳家族第四代,「永安百貨」的後人兼Joyce Boutique創辦人郭志清胞妹。人稱「小姐」的Bonnae,初踏入社會,曾在姊姊旗下Joyce擔任買手,又在中環嘉軒廣場的旗艦店The Galleria JOYCE,開過JOYCE Café。

她一世人只打過一份工,就是大名鼎鼎的Chanel亞太區形象總監,惟之後因為過於忙碌,身體響起警號,輾轉在2008金融海嘯期間,藝高人膽大,轉戰高級餐飲界,在中環太子大廈,創辦現時的SEVVA,一炮而紅。

Bonnae指,今次餐廳結業,並不是出於自願、亦非生意不好,而是業主易了手。(歐嘉樂攝)

投標競爭進退兩難 無奈說再見

她指,今次餐廳結業,並不是出於自願、亦非生意不好,而是業主易了手。新人上場,邀請了約10個財團投標競爭,同時要求餐廳要有新的概念。但SEVVA於2019年,才花了8位數字重新裝修,新業主要求對SEVVA而言,進退兩難。最終,業主挑選了另一法國財團作新租客,並要求SEVVA於今年5月租約期滿前遷出。

「我好唔捨得,講唔捨得,我係好唔捨得。而唔捨得呢個字,係好重。」Bonnae扁扁嘴,續說:「當然係可惜。So what else can I say?Nothing。又唔係我要嘅,咁可以點呢?But I just hope everybody can keep better memories(但我希望每個人可以留住最好的回憶)。」她帶點無奈道,「人生總要講再見,無論是同朋友、或者係家人,總有一聲再見。」而她說,正在經歷這一切。

時光一面推進,另一面正是在製造回憶。而說到她很不捨的,還有一班視若家人的員工。「有時我會鬧佢哋,你哋點點點,第時無我鬧你哋,你哋就會掛住我。」狀作生氣,但她的樣子、語氣實則有濃濃的留戀。而一群疼鍚她的「老臣子」拿她沒轍,只能回以苦口苦面的表情,難過對她說:「小姐,我已經唔捨得你。」

業主挑選了另一法國財團作新租客,並要求SEVVA於今年5月租約期滿前遷出。(歐嘉樂攝)

「舊時香港好燦爛」

而對於很多人而言,SEVVA位於中環核心地帶,是香港一個重要回憶載體,畢竟它代表了香港的一段盛世。它開業於08年金融海嘯的香港經濟低谷,亦見證過恒指一口氣衝上三萬點,經歷過2019社運與疫情夾擊,亦感受到近年港人消費降級。昔日的「東方之珠」,現正面對很大經濟挑戰,而SEVVA的曲終人散,亦如同一個美好時代將要結束。

Bonnae自言,自己其實很喜歡香港,「因為我喺香港長大,我係香港人,我好想見到香港好。舊時香港好燦爛,但依家就算新年啲燈飾,全部都暗晒,仲講咩東方之珠?啲人上晒去深圳食飯、去廣州食飯。我唔鐘意見到香港咁,香港人要爭番一口氣!」

她稱,現時香港競爭力仍有進步空間,可以「打返場好波」。「我成日解釋畀啲員工聽,Together we stand、Divided we fall(團結讓我們屹立,分化將必失敗)。香港有好多人,但我未見有咁做到。」

SEVVA曲終人散,亦如同一個美好時代將要結束。(歐嘉樂攝)

租金成本高 扼殺創意產業

「打返場好波」靠人,也靠大環境。即然貴如豪門千金的她,亦抱怨在香港做生意,租金實在太過高昂。「租金成本實在太高,扼殺咗好多創意產業。好多人話,業主收租無風險,但交租做生意嘅人有(風險),我都希望租金可以低返啲,大家做生意可以易啲。」

誠然,由宣布SEVVA即將結業至今,不少人均深表惋惜,迴響之大,令Bonnae亦大感驚訝。「我唔知道原來SEVVA喺香港,原來代表咁多嘢。呢個故事話我知,應該要感恩。我相信呢16年,給予咗好多人快樂,哪怕只係一分鐘或者兩秒鐘,當你畀到人一點點快樂,已經係好幸福。」SEVVA一名源自於梵語Seva,意即無私奉獻,此刻Bonnae的感受,與其開業初衷亦始終如一。

問及是次結業後,會否另起爐灶?她想了一想,這樣回答。「我要開一間舖,唔係一朝一夕嘅事,係要好多年功力。所有嘢都係一個個Layer擺入去,唔係咁易話轉就轉。」但Bonnae強調,自己很喜歡工作,所以會珍惜和大家一起的僅有的時光。至於未來,相信就要就留待未來去解答。