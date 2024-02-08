SEVVA結業｜本地望族之後　郭志怡看盡都會繁華　勉港人爭番口氣

位於中環太子大廈頂層高級餐廳及酒吧SEVVA，由名人郭志怡（Bonnae Gokson）於2008年創立，將於今年5月租約期滿後結束營業。SEVVA是本地具標誌性的傳奇，座落中環核心金融地帶，代表著昔日盛世，是港人一個重要回憶載體。據悉，不少銀行家完成「大刁」後，都會選擇在此處慶祝。隨著SEVVA步向歷史，一個紙醉金迷的美好時代，亦彷彿落幕。



中環今夜燈光猶在，但物是人非。經營這個夢幻「空中樓閣」16載的Bonnae，當然感受良多。「舊時香港好燦爛，但依家就算新年燈飾，全部都暗晒。啲人上晒去深圳食飯、去廣州食飯，我唔鐘意見到香港咁！」分秒正在倒數，她對自己所建立的一切戀戀不捨，但堅信已是值得︰「哪怕只係一分鐘或者兩秒鐘，當你畀到人一點點快樂，已經係好幸福。」



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郭志怡是香港傳統名門望族郭沛勳家族第四代，「永安百貨」的後人兼Joyce Boutique創辦人郭志清胞妹。人稱「小姐」的Bonnae，初踏入社會，曾在姊姊旗下Joyce擔任買手，又在中環嘉軒廣場的旗艦店The Galleria JOYCE，開過JOYCE Café。

她一世人只打過一份工，就是大名鼎鼎的Chanel亞太區形象總監，惟之後因為過於忙碌，身體響起警號，輾轉在2008金融海嘯期間，藝高人膽大，轉戰高級餐飲界，在中環太子大廈，創辦現時的SEVVA，一炮而紅。

Bonnae指，今次餐廳結業，並不是出於自願、亦非生意不好，而是業主易了手。（歐嘉樂攝）

投標競爭進退兩難 無奈說再見

她指，今次餐廳結業，並不是出於自願、亦非生意不好，而是業主易了手。新人上場，邀請了約10個財團投標競爭，同時要求餐廳要有新的概念。但SEVVA於2019年，才花了8位數字重新裝修，新業主要求對SEVVA而言，進退兩難。最終，業主挑選了另一法國財團作新租客，並要求SEVVA於今年5月租約期滿前遷出。

「我好唔捨得，講唔捨得，我係好唔捨得。而唔捨得呢個字，係好重。」Bonnae扁扁嘴，續說：「當然係可惜。So what else can I say？Nothing。又唔係我要嘅，咁可以點呢？But I just hope everybody can keep better memories（但我希望每個人可以留住最好的回憶）。」她帶點無奈道，「人生總要講再見，無論是同朋友、或者係家人，總有一聲再見。」而她說，正在經歷這一切。

時光一面推進，另一面正是在製造回憶。而說到她很不捨的，還有一班視若家人的員工。「有時我會鬧佢哋，你哋點點點，第時無我鬧你哋，你哋就會掛住我。」狀作生氣，但她的樣子、語氣實則有濃濃的留戀。而一群疼鍚她的「老臣子」拿她沒轍，只能回以苦口苦面的表情，難過對她說：「小姐，我已經唔捨得你。」

業主挑選了另一法國財團作新租客，並要求SEVVA於今年5月租約期滿前遷出。（歐嘉樂攝）

「舊時香港好燦爛」

而對於很多人而言，SEVVA位於中環核心地帶，是香港一個重要回憶載體，畢竟它代表了香港的一段盛世。它開業於08年金融海嘯的香港經濟低谷，亦見證過恒指一口氣衝上三萬點，經歷過2019社運與疫情夾擊，亦感受到近年港人消費降級。昔日的「東方之珠」，現正面對很大經濟挑戰，而SEVVA的曲終人散，亦如同一個美好時代將要結束。

Bonnae自言，自己其實很喜歡香港，「因為我喺香港長大，我係香港人，我好想見到香港好。舊時香港好燦爛，但依家就算新年啲燈飾，全部都暗晒，仲講咩東方之珠？啲人上晒去深圳食飯、去廣州食飯。我唔鐘意見到香港咁，香港人要爭番一口氣！」

她稱，現時香港競爭力仍有進步空間，可以「打返場好波」。「我成日解釋畀啲員工聽，Together we stand、Divided we fall（團結讓我們屹立，分化將必失敗）。香港有好多人，但我未見有咁做到。」

SEVVA曲終人散，亦如同一個美好時代將要結束。（歐嘉樂攝）

租金成本高 扼殺創意產業

「打返場好波」靠人，也靠大環境。即然貴如豪門千金的她，亦抱怨在香港做生意，租金實在太過高昂。「租金成本實在太高，扼殺咗好多創意產業。好多人話，業主收租無風險，但交租做生意嘅人有（風險），我都希望租金可以低返啲，大家做生意可以易啲。」

誠然，由宣布SEVVA即將結業至今，不少人均深表惋惜，迴響之大，令Bonnae亦大感驚訝。「我唔知道原來SEVVA喺香港，原來代表咁多嘢。呢個故事話我知，應該要感恩。我相信呢16年，給予咗好多人快樂，哪怕只係一分鐘或者兩秒鐘，當你畀到人一點點快樂，已經係好幸福。」SEVVA一名源自於梵語Seva，意即無私奉獻，此刻Bonnae的感受，與其開業初衷亦始終如一。

問及是次結業後，會否另起爐灶？她想了一想，這樣回答。「我要開一間舖，唔係一朝一夕嘅事，係要好多年功力。所有嘢都係一個個Layer擺入去，唔係咁易話轉就轉。」但Bonnae強調，自己很喜歡工作，所以會珍惜和大家一起的僅有的時光。至於未來，相信就要就留待未來去解答。