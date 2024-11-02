iPhone收入俏難奪市場心　蘋果業績三大隱憂　專家：部署需待月中

11月「多事之秋」，重磅科技股蘋果Apple（美：AAPL）壓線放榜業績，市場懸心的iPhone，交出銷額升5.5%的驚喜答卷，兼以周內AI功能亮相，冬日降臨前重現暖意。雖見曙光，奈何市場芳心難許，蘋果周四盤後股價即挫近2%，且帶同港股一眾設備概念股逆市走弱。



其實財報中三大「美中不足」，或就可解釋資金為何遲疑卻步。而下周風雲更起，美國大選一觸即發，不過專家就解畫稱，大選波動或已有預期。惟最需關注的，其實是本月20日的重要節點，或將左右蘋果等眾多龍頭科企，後市去向。



蘋果iPhone期內銷售收入為462.2億美元，錄得5.5%超預期的增長。（資料圖片）

「輸官司」補稅百億 累純利跌36%

先看蘋果今次業績，總收入按年增長6.1%至949.3億美元，勝於預期。iPhone銷情更可算「驚喜」，收入462.2億美元，一洗此前頹勢，錄得5.5%遠超預期的增長。iPad的收入表現同樣不俗，按年增長7.9%。

不過向來被高度重視的純利，今次就狠挫35.8%，僅錄得147.4億美元，每股盈利僅0.97美元。也算事出有因，公司期內一次性「補稅」金額，就高達102億美元。

事緣，今年9月10日，蘋果「輸官司」，歐盟法院推翻下級法院裁決，認定公司與愛爾蘭達成非法稅務優惠，需向愛爾蘭補交130億歐元的稅資。其實若撇除該影響，則經調整每股盈利應有1.64美元，按年增長12.3%，勝於市場預期。

蘋果CEO Tim Cook訪問中國，與商務部長王文濤會面。（資料圖片）

僅大中華區受挫 庫克上周訪華親造勢

業績惹憂的主要原因，仍是大中華區的表現，這亦殃及港股池魚，「蘋果概念股」周五逆市齊跌，丘鈦科技（1478）全日挫5.3%，舜宇光學（2382）挫3.7%，瑞聲科技（2018）就跌3%。

蘋果季內於大中華區銷售收入按年挫0.3%，至150.3億美元。對比前季，足跌6.5%的頹勢，其實收窄。但無奈的是，大中華依舊是唯一下挫地區，創收功臣美國市場收入增3.9%；佔比居次的歐洲，漲幅就更有11.0%。而最勁的屬亞洲區內，除中日外的其他市場，按年足增16.6%。

公司行政總裁庫克Tim Cook，上周才到訪中國，且已為年內第二度訪華。庫克行程緊密，不僅親臨零售店，更與商務部部長王文濤會面，大拋「橄欖枝」的姿態呼之欲出，市場聲音紛起，均認為此舉是為提升蘋果在華銷量。

據研究機構IDC近日數據，蘋果以15.6%的市佔率，重新躋身內地第二。前有Vivo以18.6%的市佔率，穩坐「頭把交椅」；後有華為「緊咬」，份額僅差0.3個百分點，且季內iPhone出貨量按年下滑，華為反大增42%。再隨後的小米（1810），周內發佈新機，此後股價一路突飛猛進，創下三年新高，iPhone在華實為腹背受敵、背水一戰。

CFO預告收入放緩 AI短期或難振出貨量

而股市炒賣，除卻炒基本面，更需「炒預期」。一方面，公司交出的業績指引，頗為保守，首席財務官就預計在今年第四季度，公司營收僅錄得「低至中個位數」的增長，意即將尚不足今次的6.1%，變相「潑冷水」，暗示或遜預期。

另一邊廂，美股過去兩年的高歌猛進，部分得益於對AI的憧憬，周內Apple Intelligence千呼萬喚始出來，但只限於英語地區，庫克訪華也未透露AI功能何時登錄中國，目前仍在推進監管流程。且當前用途較基礎，更多功能需待12月亮相，有最準蘋果分析師之稱的天風國際證券分析師郭明錤，就直言料AI短期內難振出貨量。

專家：科企估值過高 後市須待Nvidia揭盅

富昌證券聯席董事譚朗蔚就表示，儘管大中華區績弱，但蘋果產品主要受眾仍在歐美，翻查財報，美國市場貢獻收入達43.9%，歐洲亦有26.3%，大中華區其實只得15.8%。而即便是同業對手三星，也未能在廝殺激烈的內地市場，贏過內企圍攻。因此資金對公司的在華表現，雖有期待，但也未算過分憧憬。

面對美國大選，他就認為，特朗普勝算較大幾已成共識，市場早有反應部署。反而值得關注的是，本季美股科企業績表現分化，AI芯片等科技概念，能否變現為收入，能否當得起如此高的估值，就必須待「股王」英偉達Nvidia（美：NVDA）本月20日業績揭盅。

譚朗蔚認為，蘋果估值過高，後續若想入市，需等待NVIDIA業績公佈再部署。（資料圖片）

且近來更有核數師「跳船」消息爆出，安永會計事務所聲明，不願再與超微電腦（美：SMCI）有財務聯繫，而超微電腦與Nvidia聯繫千絲萬縷，譚朗蔚表示，一旦業績失色，或存誠信危機，則恐龍頭科企，都搖搖欲墜。

因此譚朗蔚認為，Apple股價在210元美元左右有支持，但約35倍的市盈率，估值過高，後市若想再追入，就需拭目以待，Nvidia能代表科企交出怎樣的答卷，以維持市場氣氛。