蘋果在華銷額挫　iPhone回暖難奪市場芳心　業績勝預期盤後仍跌2%

蘋果Apple（美：AAPL）財報來襲，期內銷售收入按年增長6.1%至949.3億美元，勝於預期；iPhone銷售收入462.2億美元，同勝預期。但公司在華銷額下跌，或因此累公司股價盤後挫，現跌1.8%，報221.8美元。



此外，公司純利狠挫35.8%，錄得147.4億美元，原因在於支付稅務開支，該筆開支總額達102億美元，事關公司2016年在愛爾蘭的稅務問題。不過若撇除一次性稅務影響，則經調整每股盈利為1.64美元，勝於預期。



iPhone銷額勝預期 惟大中華區收入挫

具體而言，iPhone銷額為462.2億美元，按年升5.5%；Mac銷額77.4億美元，按年升1.7%；iPad銷額69.5億美元，按年升7.9%；穿戴設備等產品銷額為90.4億美元，就跌3%。

而若依照地區劃分，備受關注的大中華區銷額下挫，錄得150.3億美元，跌幅為0.3%且遜於預期；美國市場收入就增3.9%至416.6億美元。

公司行政總裁庫克Tim Cook業績後發聲，稱iPhone 16的銷量，較之於去年iPhone 15同剛推出時更快。（資料圖片）

料12月底季度銷額增長 僅低至中單位數

公司行政總裁庫克Tim Cook業績後發聲，稱iPhone 16的銷量，較之於去年iPhone 15同剛推出時更快，且下載附加AI功能Apple Intelligence的新版本操作系統用戶人數，同樣按年倍升，預示了良好的開端。

此外，公司預計，截至12月底季度的銷售額，將錄得低至中單位數的增長，或不及市場預期。