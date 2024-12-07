高息股2025出擊！兩專家推5大心水　最高派近8厘、入場費$3400起

環球局勢風雲變幻無常，港股「寵兒」歷經幾番執位，目前進取炒風漸散，惟收息股長青。《香港01》邀請兩位專家，嚴選五隻收息股為2025年指路。當中逾半心水股，股息率逼8厘。而值得留意的是，有一同屬收息個股的股息率雖略略較低，卻獲專家打孖唱好，力薦納入組合。散戶搶先吸納，或就可於大市動盪中，穩立「不敗之地」。



港股明年上望23000點 料次季才見炒風

經濟刺激政策尚不明朗，恒指萬九大關，或成為年終保衛戰的主陣地。市場對明年的回暖雖有憧憬，但情緒仍未算樂觀。

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩認為，大市明年可上看23000點，支持位就處18900點左右。且美國減息步伐或不似預期，威力或將在第二季度之後，才於股市體現。故他建議年初時，用於收息及炒賣的股份，應以六比四的比例配置，伴隨減息效果展現，再逐漸增加較進取的增長股。

金利豐證券研究部執行董事黃德几則表示，外資來去匆匆，兼以特朗普上任後舉動尚不明朗，恒指能否突破先前高位，還需待內地政策出招，支持位應為17800點。他指出，收息股配置需視投資年齡與需求，如若為退休儲蓄，則佔比可超過投資組合的一半。

黃敏碩指，港股明年上望23000點。（資料圖片）

黃敏碩揀收息股兼顧海內外 推神華、新創建、滙豐

當中揭曉專家心水之選，黃敏碩認為，揀選收息股需兼顧內地、本地與海外，循此邏輯，他精選的3隻就分別為中國神華（1088）、新創建（0659）及滙豐（0005）。

神華現價股息率約7.3厘，入場費約1.7萬元。他解釋，會推薦的其中一個原因是，能源本就為傳統穩陣收息板塊，而集團除了經營煤炭業務，另在公路航運等領域亦多有佈局，全面性高於一般資源股。此外，內地常有改革政策出台，料其對政策敏感度高，有望受惠。

而新創建就作為香港老牌「現金牛」之選，截至6月底，集團可動用流動資金總額高達268億元。公司今年中期更曾派特別息1.79元，撇除特別息，股息率就有7.9厘，入場費只需約8100元。黃敏碩表示，新創建同時還具備公路、保險、建築等業務，穩定性同樣高。

黃敏碩認為，揀選收息股需兼顧內地、本地與海外。（資料圖片）

黃德几心水個股 揀香港電訊、領展、滙豐

而黃德几心水的個股，則為領展（0823）、香港電訊（6823）與滙豐（0005），前兩隻股息率均近8厘，入場費介乎3410元至9600元。

當中，領展作為房產基金，雖常因樓市低迷惹憂。但黃德几就大派「定心丸」，指領展本質業務並非地產開發，而靠收租搵食，儘管本港零售遭北上消費衝擊，但公司採取多項AEI（資產增值措施），近日完成的秀茂坪商場就是例子，兼以其在海外各國均拓展業務，具分散風險效果。

香港電訊為罕有的幾隻「SS」股，意即Stapled Securities（合訂證券），一般會將股票與信託份額捆綁上市，類似於房地產信托基金（REITs），尤以穩定著稱。而近日香港寬頻（1310）爆爭奪戰，獲中移動（0941）提溢價收購為例，黃德几推薦香港電訊（6823）的原因則是，本港電訊行業處「寡頭壟斷」的局面，龍頭企業盈利穩定。且香港電訊近也推出具AI功能的應用，通信漫遊等服務續有增長空間。

黃德几心水的個股，則為領展（0823）、香港電訊（6823）與滙豐（0005）。（資料圖片）

「聖誕鐘炒滙豐」再現 重組結果市場收貨

至於同時獲得兩名專家青睞的「天選之股」滙豐，江湖上多年流傳著「聖誕鐘炒滙豐」的口號，年關將近，又在炒賣時節。其實公司股價今年已累計漲約23.1%，周內更屢破頂，本周收市更升至74.55元。不計年中時派發的特別息，股息率也有6.4厘。

心有靈犀一點通，兩位專家推薦滙豐上榜理由一致，同時認為其業務遍佈中港英各地，具備國際性。更重要的是，今年該行進行架構改革和重整後，市場表達出「收貨」的態度。

而黃德几亦特別提醒，揀股不能只聚焦股息率，如果股價急跌，再高的股息率也只會令投資者損手「賺息蝕價」，故最好要有股價上望的空間，而從市場對滙豐的憧憬看來，相信其股價續有揚升機會。