高息「中特估」殺回　熱門股逐隻秤　專家教部署三大約7厘息愛股

年關將近，恒指卻接連失守，跌穿多條移動平均線，兩萬點大關不保。惟「中特估」逆市走強，引得資金紛轉軚再湧入。回看9月底中央救市時，大市的熱炒行情，「中特估」落後於人，漲幅緩緩，而正所謂風水輪流轉，時下再又受捧。



專家依照板塊，嚴選3隻必買「鐵膽」，當中2隻股息率均約7厘，依次教路買入價位及時機，明言一類股份現在便要入場吸納。



國資委發聲 中特估年尾再「攞彩」

「中特估」因穩陣一度頗受市場青睞，周內國資委發聲，再提對央企市值管理要求，包括引導公司增加現金分紅次數、提高分紅比例等，推動建立常態化股票回購機制等。兼以A股明年起，將減半收取分紅派息手續費，雙重政策利好下，炒風重燃。

回顧自9月開始的港股「牛市」，內地頻出刺激政策，令港股從9月11日的16964點，一路衝高至10月7日23241點見頂。隨後1個月內，資金靜待美國大選結果，於兩萬點關口拉鋸。不過隨後，或由於接力政策未公佈過多具體數字，市場預期數次落空，無奈回吐漲幅。

在至10月初的升勢中，恒指漲幅足有35.1%，「中特估」就多居落後梯隊，尤以中移動（0941）最「掉隊」，僅漲10.1%。即便截至11月8日，美國大選、人大會議塵埃落定，恒指由低位漲幅也有21.2%，不過「中特估」仍處重災區，中海油（0883）挫5.1%，位列藍籌跌幅前三；而中石化（0386）、中石油（0857）雖錄得漲幅，也只約2%。

不過，截至本周收市，行情大逆轉，在大市挫逾1%的背景下，中聯通（0762）以5.3%的漲幅跑出，潤電（0836）、中石油、招行（3968）亦漲超2%。

溫鋼城認為，市場更願選擇以「內需」為底層邏輯的股份。（資料圖片）

兩大邏輯推動 專家嚴選3大愛股

iFAST Global Markets副總裁溫鋼城表示，中特估炒上，實則遵循兩大邏輯，一方面，特朗普明年1月起將入主白宮，放話將對中國進口的商品，加徵關稅至60%，兼以地緣政治影響下，外圍存波動，因此市場更願選擇以「內需」為底層邏輯的股份。

另一邊廂，內地經濟復甦前景不明朗，消費情緒尚未復甦，因此包括家電、服飾等傳統「內需」板塊，即便擁此概念，也未受青睞。「中特估」相關公司，則兼顧本土性與必需性，故而受捧。

依照板塊嚴選，溫鋼城表示，「中特估」的基建、內險等板塊，暫未見過多利好，其餘電訊、能源與內銀三大板塊中，他就分別推薦中移動、中海油及建行。

入市時機有講究 中資電訊股最值博

雖有心水愛股，入市時機卻需考工夫。盤點板塊熱門股份，惟資源類股份，較今年的高位仍有約兩成的跌幅，電訊板塊逼近年內高位，而內銀板塊則幾乎與峰值相若，故此惟資源類股份，可以趁當下的低位即吸納。

溫鋼城指出，目前中移動正處高位，投資者宜於在70元以下才入場，低至68.5元左右最宜，屆時入場費將約3.4萬元，可上望78元。他續指，若不論分散風險，其實三大中資電訊股均值博，他笑稱「中資電訊股，是最簡單，最值得投資的板塊，畢竟應該沒有人敢不交電話費」。

至於中海油，就在17元買入為宜，入場費1.7萬元，目標價為21元，且能源板塊近期尚處大回調。翻查股價歷史，中海油距今年近24元的股價高位，目前有逾24%的跌幅，已近買入時機。

對於建行，溫鋼城就認為回調至6元左右可入場，入場費6000元，不過股價上望空間不大，僅為6.5元左右。由於內銀今年首次派發中期息，如若可以保持，料板塊整體對散戶仍具較強吸引力。

港股1月或失19000點 穩陣為宜

縱觀明年初大市整體表現，溫鋼城表示，港股於1月中上旬或出現回調，跌穿19000點也屬正常，不過料18000點的支持就較穩。

而外圍環境中，美國政局以及息口變化，亦引發美股震盪，如道指就錄得十連跌。溫鋼城表示，行內俗話稱「美股打噴嚏，港股患感冒」，不排除港股會遭美股拖累，同錄得下挫。不過至農曆春節前後，反可期待有維穩措施出現，故而保守穩陣的揀股策略，仍宜於當下市況。