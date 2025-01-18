特朗普2.0｜中泰籲港股逢大跌必買　薦三大心水　另解美股貴之說

伴隨特朗普下周入主白宮，港股震盪不安，中泰國際策略分析師顏招駿展望指，港股時下「內憂外患」，尤其需關注特朗普關稅以外「禁投令」等打擊，預計全年走勢「先高後低」。不過他總結稱，港股的投資秘訣即為「逢大跌就要買，相信有政策托底！」



而逢論股市投資，港美股的估值平貴，總惹熱議，顏招駿就拆解估值問題，明言美股盈利會逐漸匹配估值，撐仍可錄得淨回報，不過港股絕不可完全放棄，因為政策出招時常「始料不及」，點明三大心水股。



顏招駿提醒稱，港股絕不可完全放棄，因為政策出招時常「始料不及」。（資料圖片）

基準目標價見20300點 留意特朗普非關稅衝擊

顏招駿預計，港股2025全年呈現「先高後低」走勢，介乎16700至23500點，基準情形下的目標價為20300點。他指出，當前「內憂外患」，內部包括通縮陰霾、房地產低迷及居民消費信心疲弱，影響企業盈利及估值；外圍則受到特朗普政策、美聯儲息口等因素，左右流動性與估值。

在最悲觀的設想中，特朗普登場除卻加徵關稅，還會追加非關稅打擊，例如限制美國資金投資中國，頒布「禁投令」，如紫金礦業（2899）近日遭美國列入涉疆實體企業清單，就是例子。而就市況而言，顏招駿認為，大市於年中時有機會落至全年最低。

較高漲的市場預期，他則認為將伴隨三月人大兩會，有更具體的數據細節出現。他指出，年初為內地的春節假期， 也是經濟數據的空窗期，相信港股會有再交易的政策預期推動。且特朗普初登場，俗話說「攘外必先安內」，料先會處理國內事務，不會立即對華出招。

在最悲觀的設想中，特朗普登場除卻加徵關稅，還會追加非關稅打擊，例如限制美國資金投資中國，頒布「禁投令」。（資料圖片）

料總有政策「托底」 港股逢大跌必買

顏招駿明言，由於預計今年仍處「有波幅無升幅」的區間交易趨勢，無論是基本面、企業盈利、外圍安全性，均未有顯著改善，因此對港股的配置比例，不宜過高。但他話鋒又轉，稱港股其實有一大秘密法寶，便是政策因素。

他解釋稱，港股的策略是「大跌的時候就要買，每逢大跌都會有政策托底」，例如此前人行推出的互換便利、股票回購增持再貸款等，均為大跌後「抄底搏反彈」的好時機。而中央決策又時常突然出台，始料不及，所以不可以完全放棄港股。

且他提及，許多外資低配港股，一旦政策托底，就會有短線對沖基金，秉持「買了先算」的想法，急切入市，方得見港股去年兩輪，均於短時間內抽上，呈現急升陰跌的走勢。

顏招駿明言，港股的策略是「大跌的時候就要買，每逢大跌都會有政策托底」。（廖雁雄攝）

薦三大愛股 A股ETF有機會

至於板塊的揀選，顏招駿表示，高股息的策略不會失靈，內地面臨資產低息的環境，南向資金有配置高息股的需求，且伴隨國資委文件，要求公司提升回購派息，故而他認為，能源、公用等國企概念高息股，仍將立於不敗之地。

正如上述的政策市挾倉，受惠股份就同樣有潛力。顏招駿認為，文旅等消費概念，以及科網硬件等新質生產力概念，對政策敏感，有望彈上。此外，海外收入佔比大的股份，以及具製造業出海概念的股份，也具有投資價值。

顏招駿嚴選的三大愛股，首先即推出中聯通（0762），由於該公司估值，較三大電訊巨頭的另外兩間更平。而該公司派息比例只有50%，對比另兩間派息比例已達70%，相信中聯通的上升空間更大。其股息率現約6厘，料依照國企市值管理等要求，股息率可期提升至逾8厘。

其次，他就續看好攜程（9961），儘管其股價已攀升顯著，但內地簽證政策利好，文旅概念仍熱。且對標海外旅行平台龍頭Booking.com（美：BKNG），PE足有30倍，目前攜程仍只20倍PE，未算過貴。最後其就推薦騰訊（0700），作為消費互聯網龍頭科企，營運效率近亦改善，而公司始終密密回購，可為股價托底。

顏招駿也坦言稱，A股今年應可跑贏港股，主要原因在於人行、證監會的許多操作直接作用於A股，間接傳導至港股時，效果已有折扣。A股且包含許多高端製造業公司，例如華為、字節跳動等產業鏈企業。因此香港投資者也可考慮，部署A股有關人工智能、半導體主題的ETF。

美股估值匹配基本面 吸納全球增量資金

而縱觀環球市場，美股仍然強勢，惟估值令市場擔憂。顏招駿直言不諱，「過去10年，每一年都有人講，推薦港股第一句就是估值好平，不看好美股的第一句就是估值好貴。但調番來講，對於投資者，美股的唯一壞處就是估值好貴，其他都是好處」。

他分析指，目前標普500指數的市盈率約為22倍，但美股的慣例是盈利會隨後追上，消化估值。首先，自人工智能AI爆發以來，美國全要素生產力提升，非農生產力過去4年的增速，遠超過去20年的水平，投入對應的是盈利增長，理應獲得更高的估值。

再次，美股的大公司已出現「馬太效應」，即強者愈強，例如龍頭科技股「美股七雄」的收入及盈利增速，都達高雙位數乃至三位數。同時美國GDP增速高近3%，在發達市場屬驚人，因此吸納了全世界的增量資金，估值與基本面是匹配的，故若只輪港美股持倉佔比，宜為美七港三。

中泰指出，美股的慣例是盈利後追上，消化估值。（資料圖片）

「美股七雄」見分化 投行金融股迎機會

顏招駿認為，雖然仍看多美股可錄得淨回報，但其也將開始趨於波動，美國正以縮表等方式抽回流動性，料標指全年有正負10%的波動，過去兩年「 buy and hold」的策略就未必見效。

此前風光無限的「美股七雄」內部或將出現分化，明星股Nvidia（美：NVDA）或開始落後，收入增速放緩；而Tesla（美：TSLA）則更受市場情緒波動影響。反而Google（美：GOOG）和Amazon（美：AMZN），將開始交易AI和雲概念，時下估值對比自身，尚處低位，更具備上升潛力。

他續指出，美股金融股見到跑出機會，推薦美國投行以及私募股權公司，包括高盛（美：GS）、大摩（美：MS）、黑石（美：BX）、貝萊德（美：BLK）等。他表示，相信伴隨美國息口降低，企業併購增多，投行收益會跑贏傳統銀行，利好自身股份。