浪漫勇士膺全球獎金王　日本城創辦人養馬一波三折　親揭勝利法則

馬迷跑馬茶餘飯後話題，討論賽果之餘，哪匹馬是明日之星，歷代真馬王誰屬，永遠講不厭、聽不完。就以歷代最強馬王這話題，就各有分說，但數字不呃人，應屆馬王「浪漫勇士」總獎金已超過1.77億港元，打破前香港馬王「金鎗六十」，成為全球贏得最多獎金的賽駒。



「浪漫勇士」作為「世一」馬王實至名歸，騎師麥道朗就大讚它是「獎金製造機」，除了一班「押中寶」的擁躉，最大贏家莫過於其馬主劉栢輝。劉栢輝是誰？他是家傳戶曉日本城母企國際家居零售（1373）創辦人之一，如果說日本城是劉栢輝前半生的的成就，那麼「浪漫勇士」則是他後半生的驕傲。《香港01》與劉栢輝一齊「刨馬經」，究竟這位曾連輸50場的馬主是如何「逆轉勝」，「浪漫勇士」終點又在何方？



應屆馬王「浪漫勇士」總獎金已超過1.77億港元，成為全球贏得最多獎金的賽駒。（賽馬會提供）

養馬生涯一波三折 險些「total loss」

「我發夢都冇諗過！可以贏咁多獎金，連十分之一都想象唔到！我頭個幾隻馬跑咗五十場，加埋獎金先過百萬！」劉栢輝笑稱。

創立日本城母企的劉栢輝，年近七旬，但中氣十足，談起馬即眉飛色舞。早已上岸，家住南區的他，百多萬元獎金原本不值一提，但背後代表一段失望的經歷，皆因「浪漫勇士」並非他第一隻馬，而是等了數隻馬才遇見的「夢中情馬」。

劉栢輝以個人名義養的第一匹賽駒「家品大王」，2013年首上陣累計25次不勝而退役。但最大打擊的是，2016年他以1,050萬元在香港國際馬匹拍賣會上投得「家品皇者」，創了當時最高拍賣價紀錄，可是第二次出賽後，晨操斷腳不治。隨後，他又以600萬元投得的「浪漫鐵人」，先後參與六場賽事，贏出一場後因腳傷黯然退役。

買馬生涯上，劉栢輝並非一帆風順。（歐嘉樂攝）

在買馬生涯上劉栢輝投資險些「total loss（全盤皆輸）」，幸好遇見「浪漫勇士」，「名和利一次返晒嚟！」但其實這匹馬最初不是劉栢輝的心水，當時他與練馬師沈集成一起參加香港國際馬匹拍賣會，劉栢輝選擇了三匹馬，但是沈集成都不同意，並且堅持選擇「9號」。常言道「千里馬常有，而伯樂不常有」，最終劉栢輝聽納意見，投得「浪漫勇士」。

獲過億獎金馬主 選馬有一大宗旨

可以說，練馬師沈集成是「浪漫勇士」的功臣，對於劉栢輝而言，選馬是運氣加上了解，但最重要是「信啱人」。他坦言：「如果我話一眼睇中，咁容易就睇得中，都係呃你嘅」，選馬是要有運氣和「做功課」。

雖然「浪漫勇士」拍賣價為480萬元，未及以往馬匹，但劉栢輝堅信「便宜無好貨」，「我睇過啲馬嘅中標價，約300萬元嘅馬成功率係好低，好多係零贏出局，但500萬元以上個啲係好好多。我寧願買貴，都唔好買錯，呢個就係我嘅宗旨。」

練馬師沈集成是「浪漫勇士」的功臣，一眼相中良駒。（馬會提供圖片）

不過，「宗旨」遇到軍師有時都是會改變，劉栢輝稱，後期又證實了，就是不要只依賴自己的知識，而是找一個適合的人幫你做決定，「佢（沈集成）話見到9號有貴氣，咁我就信佢。」

如此知人善任，事關劉栢輝認為練馬師對於馬至關重要，甚至勝過騎師，「香港賽馬歷史上我冇見過一隻馬王，因為換咗騎師就會脱胎換骨，但換咗練馬師就可能會！」

曾連輸50場 稱買馬如同做生意

時至今日，眾人亦一齊見證這份「貴氣」，「浪漫勇士」總獎金已超過1.77億港元，是全球贏得最多獎金的賽駒，成為最大贏家的劉栢輝稱，從未計算回報率，「如果我要計回報率，浪漫勇士都唔會出現。因為我以前投嘅幾隻馬，以做生意嚟講，已經執咗好耐。」

劉栢輝憶起曾等了50場賽事，才有機會拉頭馬，他慨歎：「當時我已經輸過好多次，已經訓練到唔會再有期望，但我繼續不斷投入，直至有好馬出現。其實有啲似我做生意，就係兩個字——堅持。」

劉栢輝稱，從未計算回報率，買馬貴在堅持。（歐嘉樂攝）

事實上，作為本港家品店龍頭日本城現擁逾300間門店，建立家品帝國絕非易事，劉栢輝指，創業過程曾遇上不同的挑戰，「係由細間做到大間，中間都冇高人幫，逐間逐間揼石仔咁揼出嚟，最初開一間分店、十間分店都試過經營困難，如果我個陣放棄，就冇日本城。馬都一樣，我輸咗五十場，等於開咗五十間分店，都係經營困難，如果放棄，就冇『浪漫勇士』。」

建立家品帝國絕非易事，劉栢輝指，創業過程曾遇上不同的挑戰。（黃學潤攝）

贏的法則——本多終勝

不期待結果、不計回報，劉栢輝有試錯的勇氣和底氣，倘若普通人開了五十間門店都輸錢，早已走投無路。

劉栢輝稱，足夠的現金流是前題，在成為馬主前已清晰知道財政狀況足以支持自己不斷地嘗試，「買馬同做生意，只要你嘅現金流可以夠生存，你就有希望反敗為勝。」

本多終勝靠「銀彈」，做馬主絕非一次性投資，養馬費才是細水長流的開支，劉栢輝表示，每個月六至八萬元養馬費，最貴一年100萬元，最便宜都要70萬元，而且這費用與是否冠軍馬無關，「攞一蚊獎金同攞一億獎金，係一樣嘅使費。」

做馬主絕非一次性投資，養馬費才是細水長流的開支。（Kevin Frayer/Getty Images）

「個張單就好似去私家醫院，係咁長！」劉栢輝用雙手比劃著，「50個Item（項目），一塊紗布都有，一兜蘿蔔就60蚊，總之就係六至八萬元埋單，冇走雞！」

儘管養馬猶如養吞金獸，劉栢輝仍樂在其中，「因為我買馬換嚟開心、成功感，而呢啲係冇一個數字，真係要計算，就係得到遠超十倍嘅無形回報。」

賽馬家庭長大 「愛馬士」等三、四年才榮升馬主

「我係一個好鐘意賽馬嘅家庭長大，屋企電視經常播放賽事，我爸爸幾乎每個周末都會係投注站。我一成年，佢就帶我去投注站享受博彩。再到我做生意，就有個夢想，就係成為馬主。」誠然，馬是劉栢輝前半生奮鬥目標之一。

但成為馬主，並非有錢就得，人脈亦很重要，做馬主的第一步，就是要先成為香港賽馬會會員，不過，入會亦並非易事，首先要先得到多過一名現有的會員支持。

做馬主的第一步，就是要先成為香港賽馬會會員。（黃浩謙攝）

劉栢輝稱：「我搵兩個人簽名都搵咗四、五年，個時公司仲未上市，香港只有200位左右的遴選會員，你三不識七，人哋唔會同你簽，你要建立關係，真係唔係錢可以買到嘅嘢，所以成功感會高一啲。」

難忘出戰日本 數百粉絲舉香港區旗

對於劉栢輝而言，從小立志成為馬主的他，如今是夢想成真，「最初養馬我就諗，如果我隻馬去日本跑，唔好説贏，去日本跑已經好威，可以係日本朋友面前，帶一隻馬過嚟同佢哋鬥。」

後來「浪漫勇士」不但遠征日本，更超乎他的想象，在東京勇奪國際一級賽田紀念賽冠軍，劉栢輝憶述：「當時居然贏咗，氣氛嚟得好突然，看台上應該有幾百個香港粉絲舉香港區旗歡呼，而日本粉絲係我隻馬贏咗之後都喝彩，唔係喝倒彩，係正面喝彩！呢場賽事我終身難忘！」

「浪漫勇士」奪得在東京競馬場舉行的安田紀念賽 (1600米一級賽) 冠軍。（香港賽馬會圖片）

不過，從博彩角度，只要下注能贏，馬是否來自香港或日本，對他們來説不太重要？劉栢輝笑稱，「冇錯，都會想自己買嘅馬贏，但如果香港馬贏，你會聽中國國歌，日本馬贏，你會聽《君之代》，個啲係買唔到。」

適當時候會停下來 維持馬王尊嚴

除了在日本會見到香港區旗，連中東也有機會，我們的馬王「浪漫勇士」現已展開漫長遠征之旅，將會在杜拜和沙特出戰，繼續為港爭光。

不過，「浪漫勇士」如今6歲，香港不少賽馬不足10歲便退役，它還會跑多遠？劉栢輝坦言，90%的賽馬去到8歲就退役，假如「浪漫勇士」能跑多兩個賽季，他已很滿足，「如果到9歲，就算我隻馬肯跑，我都不會畀佢跑。我見到好多馬王都很慘，做完馬王之後，輸足20場，先可以退役，不斷俾啲年輕馬踐踏。」

劉栢輝稱，「浪漫勇士」適當時候會停下來。（歐嘉樂攝）

劉栢輝指，曾在拳賽見到偶像拳王被打到眼腫，深感痛心，「我唔想我隻馬都咁，要維持馬王嘅尊嚴，如果有一日，我覺得佢唔可以再上，我就會選擇退役。」

無論「浪漫勇士」何時停下，它已證明自己的實力，不僅稱霸本港，更有志氣在海外與世界各名駒力爭第一，是當之無愧的傳奇馬王。