馬會今昔｜入會費較回歸時增十倍　升幅贏樓價　惟入場馬迷減逾半

賽馬活動能成為香港文化中不可或缺的一部分,不僅因為擁逾百年歷史,更因中共已故領導人鄧小平一句「馬照跑、舞照跳」而舉世聞名。鄰近的新加坡馬場因受歡迎程度和營利持續下跌而關閉,香港賽馬會依然屹立不倒,每年繳付政府的稅項和慈善捐款近400億元,入會費更較回歸時增加逾十倍,升幅跑贏樓價。



但《香港01》對比馬會今昔,發現盛況之下也有隭憂。互聯網年代盛行,Z 世代(Gen Z)準備接力Y 世代(Gen Y),賽馬活動也面對時代的挑戢,2024年本港賽馬入場人數較回歸時跌近58%,應屆馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝籲政府應牽頭,將馬場打造成閤家歡場地,提高本港聲譽。



新加坡馬場因受歡迎程度和營利持續下跌而關閉,香港賽馬會依然屹立不倒。(黃浩謙攝)

擁有140年歷史的賽馬會在殖民年代是香港的權力核心之一,陰謀論常說,美國由「Deep state」(深層政府)統治,馬會也曾被指是香港的「Deep state」。

此言不虛,英國歷史學家Jan Morris曾稱︰「香港是由馬會、滙豐銀行、港督依著次序管治」“The colony was ruled by the Jockey Club, the Hongkong and Shanghai Bank, and the Governor - in that order”.

並不是說馬會擁有管治香港的權力,而是曾任職馬會的主席及董事,本身是大班和名流,例如滙豐銀行前主席William Purves、「香港法律界教父」張奧偉、和記國際創辦人Douglas Clague等,這些「猛人」齊集的圈子曾對香港有舉足輕重的影響力。

1846年第一次有紀錄的賽事在跑馬地舉行。(馬會網頁)

馬會董事局成員主要公職 漸成「過去式」

英皇御准馬會由1996年7月1日起改名為香港賽馬會,那麼馬會在正名及回歸以後的轉變,或可從董事局成員背景反映。對比馬會1996/97年及2023/24年年報,不難發現馬會董事局成員基本上由銀行界代表、大家族成員、專業人士、金融界人士、立法會議員等組成。

97年董事局成員銀行界代表是滙豐大班艾爾敦,如今外資銀行大班已「出局」,由前中銀副總裁龔楊恩慈取代,而大家族成員及專業人士仍有,但整體董事局成員重要公職大部分屬「過去式」,例如前銀行公會主席馮婉眉、前行會召集人陳智思,相比97年更加「避嫌」。

除此之外,97年成員中只有榮智健擔任全國政協,但如今有3位是政協及人大代表,顯示回歸以來與大方向一致,馬會董事背景向國家趨近。

馬會董事局成員主要公職漸成「過去式」。(資料圖片)

入會費增加逾十倍 升幅跑贏樓價

看完董事局成員,再來看馬會另外兩個重要組成部分——馬主、會員。他們一向均是身份象徵,既要有錢,又要認識馬會的遴選委員,才有機會成為會員。至於馬主是會員的「再升級」,成為會員有資格入紙抽籤成為馬主,所以在香港能夠成為馬主算得上是「有頭有面」。

本港「大孖沙」李嘉誠、李兆基、鄭裕彤「咸豐年前」亦做過馬主,不過他們的下一代就較少養馬,只有鄭家純、李澤楷有養馬。儘管如此,馬會仍是不少人力爭擠進的上流圈子。

本港「大孖沙」李嘉誠多年前亦做過馬主。(視覺中國)

對比馬會1996/97年及2023/24年年報,會員人數由19,939增加至31,524,不過當中包括專吸納年輕人、較低收費的競駿會(1,649名會員)及內地會員數目1,166名,即是香港賽馬會會員27年內增加8,950名。雖然只有多近9,000名會員,但馬會會員會費、入會費及資格費收入對比97年時大幅增加近十倍至11.25億元。

收入大漲,皆因入會費及資格費在27年內上升,1997年的入會及資格費未有披露,但該年交96年增加了914名會員,而入會、會籍和特許計劃費的收入達6,400萬元,粗略計算,入會門檻收費最多達7萬元。

但時至今日2023/24年度全費會員會籍的入會費是85萬元,升幅達到11倍,跑贏樓價漲幅,樓價指數CCL27年間僅增三成。就算現時本港經濟不明朗,馬會仍逆市加價,由2024年8月1日起,全費會員會籍的入會費,由85萬元上調至95萬元。

值得留意的是,會員設施中的餐飲部分97年有2,600萬收入,而如今虧損逐年增加,2023/24年度擴大至1.07億元,或許如同香港餐飲業般低迷。

由2024年8月1日起,馬會全費會員會籍的入會費,由85萬元上調至95萬元。(夏家朗攝)

足球博彩成最大收入 賽馬入場人數較回歸時跌近58%

現時馬會投注總額仍多達逾3,000億元,主要靠2003年起新增的足球博彩,惟自2023年4月起計的5年內,馬會每年須向庫房繳交24億元的「額外足球博彩稅」,令年內足球博彩收入下跌16.6%,至81億元。而繳付政府的稅項達到286億元,較97年時倍增,慈善捐款達102億元,亦翻十倍。可見,馬會為本港財政及慈善事業發揮積極作用。

不過,本業賽馬業務卻停滯不前,馬會賽馬投注額每年超過1,000億元,較97年升幅不算明顯,入場人數卻比回歸大跌近54%。馬會解釋,消費者行為模式疫情後出現巨大轉變,對進場觀賽及賽馬博彩的影響甚大。

「馬王」馬主倡舉辦繽紛日 提高港聲譽

除了消費者不再親身入馬場,馬迷老化也是賽馬行業所面對的其中一個問題,經營180年的新加坡馬場亦因此停運,為令賽馬活動年輕化,日本馬場准許任何15歲以下小孩在父母陪同下進場,而且門票免費,不過就由於日本的賽馬法第28條規定,未滿20歲的進場人士不得購買或接受彩池投注券,日本馬場成為年輕人也會前往約會兼消費的地方。

應屆馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝籲政府應牽頭,將馬場打造成閤家歡場地。(梁鵬威攝)

香港賽馬會近年亦致力推動體育和青年發展,應屆馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝稱,「你要相信賽馬唔係純博彩的活動,咁先可以將佢發揚光大」,他認為政府應牽頭將馬場打造成閤家歡場地,效仿日本馬會做法,「我哋可以搞個繽紛日,譬如今次國際賽有英國、法國、日本馬嚟香港跑,就請不同國家的歌星或樂隊表演,再加上多國美食……從而提高香港在國際的聲譽。」

劉栢輝慨歎,香港能在國際舞台有一席之地的運動項目少之又少,賽馬是其中一項,「世界有幾十萬隻賽馬,香港只有1000隻左右,但舊年全世界排名最高的十隻馬,香港有3隻當選!」剛結束的浪琴香港盃賽事總獎金達4,000萬元,是現今全球獎金最豐厚的2000米草地大賽,足以證明香港賽馬有條件亦有能力更上一層樓。