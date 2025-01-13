馬會今昔｜入會費較回歸時增十倍　升幅贏樓價　惟入場馬迷減逾半

賽馬活動能成為香港文化中不可或缺的一部分，不僅因為擁逾百年歷史，更因中共已故領導人鄧小平一句「馬照跑、舞照跳」而舉世聞名。鄰近的新加坡馬場因受歡迎程度和營利持續下跌而關閉，香港賽馬會依然屹立不倒，每年繳付政府的稅項和慈善捐款近400億元，入會費更較回歸時增加逾十倍，升幅跑贏樓價。



但《香港01》對比馬會今昔，發現盛況之下也有隭憂。互聯網年代盛行，Z 世代（Gen Z）準備接力Y 世代（Gen Y），賽馬活動也面對時代的挑戢，2024年本港賽馬入場人數較回歸時跌近58%，應屆馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝籲政府應牽頭，將馬場打造成閤家歡場地，提高本港聲譽。



新加坡馬場因受歡迎程度和營利持續下跌而關閉，香港賽馬會依然屹立不倒。(黃浩謙攝）

擁有140年歷史的賽馬會在殖民年代是香港的權力核心之一，陰謀論常說，美國由「Deep state」（深層政府）統治，馬會也曾被指是香港的「Deep state」。

此言不虛，英國歷史學家Jan Morris曾稱︰「香港是由馬會、滙豐銀行、港督依著次序管治」“The colony was ruled by the Jockey Club, the Hongkong and Shanghai Bank, and the Governor - in that order”.

並不是說馬會擁有管治香港的權力，而是曾任職馬會的主席及董事，本身是大班和名流，例如滙豐銀行前主席William Purves、「香港法律界教父」張奧偉、和記國際創辦人Douglas Clague等，這些「猛人」齊集的圈子曾對香港有舉足輕重的影響力。

1846年第一次有紀錄的賽事在跑馬地舉行。（馬會網頁）

馬會董事局成員主要公職 漸成「過去式」

英皇御准馬會由1996年7月1日起改名為香港賽馬會，那麼馬會在正名及回歸以後的轉變，或可從董事局成員背景反映。對比馬會1996/97年及2023/24年年報，不難發現馬會董事局成員基本上由銀行界代表、大家族成員、專業人士、金融界人士、立法會議員等組成。

97年董事局成員銀行界代表是滙豐大班艾爾敦，如今外資銀行大班已「出局」，由前中銀副總裁龔楊恩慈取代，而大家族成員及專業人士仍有，但整體董事局成員重要公職大部分屬「過去式」，例如前銀行公會主席馮婉眉、前行會召集人陳智思，相比97年更加「避嫌」。

除此之外，97年成員中只有榮智健擔任全國政協，但如今有3位是政協及人大代表，顯示回歸以來與大方向一致，馬會董事背景向國家趨近。

馬會董事局成員主要公職漸成「過去式」。（資料圖片）

入會費增加逾十倍 升幅跑贏樓價

看完董事局成員，再來看馬會另外兩個重要組成部分——馬主、會員。他們一向均是身份象徵，既要有錢，又要認識馬會的遴選委員，才有機會成為會員。至於馬主是會員的「再升級」，成為會員有資格入紙抽籤成為馬主，所以在香港能夠成為馬主算得上是「有頭有面」。

本港「大孖沙」李嘉誠、李兆基、鄭裕彤「咸豐年前」亦做過馬主，不過他們的下一代就較少養馬，只有鄭家純、李澤楷有養馬。儘管如此，馬會仍是不少人力爭擠進的上流圈子。

本港「大孖沙」李嘉誠多年前亦做過馬主。（視覺中國）

對比馬會1996/97年及2023/24年年報，會員人數由19,939增加至31,524，不過當中包括專吸納年輕人、較低收費的競駿會（1,649名會員）及內地會員數目1,166名，即是香港賽馬會會員27年內增加8,950名。雖然只有多近9,000名會員，但馬會會員會費、入會費及資格費收入對比97年時大幅增加近十倍至11.25億元。

收入大漲，皆因入會費及資格費在27年內上升，1997年的入會及資格費未有披露，但該年交96年增加了914名會員，而入會、會籍和特許計劃費的收入達6,400萬元，粗略計算，入會門檻收費最多達7萬元。

但時至今日2023/24年度全費會員會籍的入會費是85萬元，升幅達到11倍，跑贏樓價漲幅，樓價指數CCL27年間僅增三成。就算現時本港經濟不明朗，馬會仍逆市加價，由2024年8月1日起，全費會員會籍的入會費，由85萬元上調至95萬元。

值得留意的是，會員設施中的餐飲部分97年有2,600萬收入，而如今虧損逐年增加，2023/24年度擴大至1.07億元，或許如同香港餐飲業般低迷。

由2024年8月1日起，馬會全費會員會籍的入會費，由85萬元上調至95萬元。（夏家朗攝）

足球博彩成最大收入 賽馬入場人數較回歸時跌近58%

現時馬會投注總額仍多達逾3,000億元，主要靠2003年起新增的足球博彩，惟自2023年4月起計的5年內，馬會每年須向庫房繳交24億元的「額外足球博彩稅」，令年內足球博彩收入下跌16.6%，至81億元。而繳付政府的稅項達到286億元，較97年時倍增，慈善捐款達102億元，亦翻十倍。可見，馬會為本港財政及慈善事業發揮積極作用。

不過，本業賽馬業務卻停滯不前，馬會賽馬投注額每年超過1,000億元，較97年升幅不算明顯，入場人數卻比回歸大跌近54%。馬會解釋，消費者行為模式疫情後出現巨大轉變，對進場觀賽及賽馬博彩的影響甚大。

「馬王」馬主倡舉辦繽紛日 提高港聲譽

除了消費者不再親身入馬場，馬迷老化也是賽馬行業所面對的其中一個問題，經營180年的新加坡馬場亦因此停運，為令賽馬活動年輕化，日本馬場准許任何15歲以下小孩在父母陪同下進場，而且門票免費，不過就由於日本的賽馬法第28條規定，未滿20歲的進場人士不得購買或接受彩池投注券，日本馬場成為年輕人也會前往約會兼消費的地方。

應屆馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝籲政府應牽頭，將馬場打造成閤家歡場地。（梁鵬威攝）

香港賽馬會近年亦致力推動體育和青年發展，應屆馬王「浪漫勇士」馬主劉栢輝稱，「你要相信賽馬唔係純博彩的活動，咁先可以將佢發揚光大」，他認為政府應牽頭將馬場打造成閤家歡場地，效仿日本馬會做法，「我哋可以搞個繽紛日，譬如今次國際賽有英國、法國、日本馬嚟香港跑，就請不同國家的歌星或樂隊表演，再加上多國美食……從而提高香港在國際的聲譽。」

劉栢輝慨歎，香港能在國際舞台有一席之地的運動項目少之又少，賽馬是其中一項，「世界有幾十萬隻賽馬，香港只有1000隻左右，但舊年全世界排名最高的十隻馬，香港有3隻當選！」剛結束的浪琴香港盃賽事總獎金達4,000萬元，是現今全球獎金最豐厚的2000米草地大賽，足以證明香港賽馬有條件亦有能力更上一層樓。