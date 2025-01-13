養馬贏過億仍遜！　日本城創辦人道指九千點進場　曝買股兩大原則

何謂成功人士？作為上市公司創辦人兼擁贏得最多獎金賽駒，日本城創辦人、「浪漫勇士」馬主劉栢輝稱得上「成功」，非大富大貴之家出生的他有著自己的投資之道，雖然未能媲美「股神」巴菲特，但也算自成一派。《香港01》專訪劉栢輝，窺探這位成功人士的投資準則。



劉栢輝生於小康之家，憑著自身努力實現財富自由，獲得世人眼中的成功，他於2017年退下火線，追求浪漫生活，但享受人生又怎能缺少充足的資本，對於日常開支，劉栢輝秉承「應使即使」，以免「一舖清袋」，「我今年67歲都仲健康，如果想用晒啲錢，我係計20年定係30年，萬一後尾10年冇錢使咪大鑊！當你生活要計budget（預算）就好危險。」

劉栢輝於2017年退下火線，追求浪漫生活。（歐嘉樂攝）

買股成績好過賽馬 憑兩大投資準則

為保持穩健的財務狀態，除了依靠公司派息，劉栢輝亦有親自投資，「早幾年曾經交畀基金經理打理，但啲人玩嚟玩去，如果輸咗，我又唔忿氣。同賽馬一樣，我從來唔信貼士，好彩我自己買股票，係贏多，成績好過我玩賽馬。」

劉栢輝稱從不看平均線等技術層面，單憑感覺去買賣股票，他在多年前曾買入大家樂（0341），「因為我當年住個度有間大家樂，係北角城市花園，個商場靜到不得了，但個間大家樂就客多到爆，我諗啲租咁平，生意又咁好，於是就買咗隻股。」

除了持有自家公司股票，劉栢輝不再投資港股，主要買海外股票。（資料圖片）

不過，時至今日，除了持有自家公司股票，劉栢輝不再投資港股，主要買包括美、日、印度等海外股票，原因很簡單，「美股一直創新高，我買美股個陣，美股位於9000點左右，港股約13000點，而家港股仍然係兩萬點都冇，美股（道指）已經四萬點」。

憑感覺之餘，劉栢輝投資股票有兩大準則，第一會選擇實業為主的公司，作為日本城創辦人、兼大學修讀化學工程的他，不看好加密貨幣或是人工智能相關，揚言「唔鐘意外界吹噓得太過的概念」。

第二準則就是絕不重倉股票，劉栢輝稱：「千其唔好重倉，睇好美股就買10隻美股，好似買馬咁，重注自己心水個場通常會輸，平均咁落注反而會贏。」

劉栢輝不看好香港樓市，除了自住，沒有任何多餘的物業用作收租及投資。（資料圖片）

從不投資港樓 因一層樓感「頭痕」

投資股票，劉栢輝偏好實業股，那麼在香港持有「磚頭」是否更「穩陣」？非也，與不少名人投資物業不同，不看好香港樓市的他除了自住，沒有任何多餘的物業用作收租及投資。

「我每一次買樓，都係為自住。我出生到45歲，一家八口齊住銅鑼灣希雲街舊樓。自從我一個人搬出嚟之後，到今日67歲，呢間係第9間屋」，劉栢輝一一羅列買樓史，「住過北角城市花園……何文田半山一號，買咗一個頂樓，有私家泳池，當時貪慕虛榮，叫啲紅顏知己上去著比堅尼游水，好威風！但個泳池太細，再大啲我又買唔起。」

因買不起大泳池而惋惜的他，陸續輾轉搬至如今居所，但基本上幾乎買一套，就賣一套，「我最憎『 揸樓 』，如果突然想換錢係好難，租出去又麻煩，香港租務條例傾向保障租客，如果佢唔交租，想趕走都唔係咁容易。」

劉栢輝指上一個居所跑馬地6號肇輝臺仍未售出。（歐嘉樂攝）

但看似灑脫的劉栢輝，原來亦因一層樓感「頭痕」，事關他上一個居所跑馬地6號肇輝臺仍未售出，「我以前賣樓都有賺，但呢套例外，買入價逾8,000萬元好貴，已經搬走四年半，不斷減價，到而家售價6,000萬元都賣唔出」。

他又感歎：「其實呢套樓係馬場附近，但可惜望到對面墳場。」被問及這是否他搬走的原因，劉栢輝笑稱：「我經常上騎樓，睇有冇靚嘅女鬼嚟搵我，可惜見唔到。」

已步入花甲之年，劉栢輝開始好奇是否有來世，本以為將開展一個沉重的話題，一貫幽默的他又開起玩笑：「如果知道有來世幾好，見到鬼，都起碼知道我會係咩鬼，如果係跳來跳去中國鬼，就捐多啲錢畀佛教，如果係天使，就捐錢畀天主教，可惜到而家都唔知道邊個係佬細。」