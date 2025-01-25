千億險資再入市托A股　券商股領跑　專家超前教路謀追「政策牛」

新春賀歲，內地官方大派新年「利是」，引千億險資入A股，再出招撐市。內險股自然彈上，而中資券商股，同樣水漲船高。券商股素被視為牛市「春江鴨」，當坊間普遍預計，今年投資仍需在「政策牛市」起舞，則緊追風向標，或就可算無遺策。



而去年底，國泰君安（2611）與海通證券（6837）的史詩級併購，更惹市場對於內地券商，強強聯手的期待。專家分析指，儘管此種聯合，未必可即刻反映於股價，但伴隨政策利好的催化，仍推薦3股，可作為今年即刻「追牛市」的好選擇。



中證監表示，力求大型國營保險公司自2025年起，每年新增保費的30%用於投資A股 。（資料圖片）

牛市先彈券商股 較前浪頂有距離

國新辦突派新年驚喜，大力推動中長線資金入市，周內消息公佈後，恒指夜期一度彈升超過150點，不過就後市表現而言，漲勢似漸乏力。次日恒指高開低走，收跌78點。

思睿集團首席經濟學家洪灝，日前曾向《香港01》表示，相信2025年可迎來兩輪牛市，料仍由政策主導，牛市首選便是交易所及券商股，不僅可反映市況，且相當於已經加了槓桿。果然政策公佈後，券商股率先跑出，即便大市轉跌，龍頭券商股仍齊漲逾半成。

回顧去年9月的狂飆市況，領跑格局類似，大型中資券商中，上輪漲幅最為「落後」的中信證券（6030）、華泰證券（6886）都狂升1.5倍。而申萬宏源（0218）更從「毫子股」一雪前恥，從9月23日的救市「預熱」，至10月初破頂，股價較低位飆升13倍。

不過，值得留意的是，去年大市攀升，伴隨成交量連創新高，許多散戶冒險入場高追，極有可能高位被「套牢」。因此，每當股價升至成交密集的關鍵位置，都有可能變成，散戶含淚「逃生」的離場窗口，後續升勢幾何，還需留個問號。

去年9月的政策市中，券商股同樣領跑。（資料圖片）

促中長線險資入市 托市期待燃

王道資本及家族資產管理執行董事黃敏碩分析指，今次推出的救市措施，聚焦於長期投資，例如將落實保險長線資金股票投資試點，規模為1千億元人幣，因此料不會帶來頻繁交易的機會，未必會直接刺激證券公司的收入增長。

但總體而言，險資大舉入市，令A股增加了機構投資者的一股力量，而保險公司的選擇，應也會集中於焦點企業，例如重磅指數成分股，相信會形成托市作用，利好市場情緒。換而言之，券商股揚升本質，仍是市場對於A股的炒風再起，產生了期待。

黃敏碩提醒稱，券商股只適合短線炒賣。（資料圖片）

專家示警只宜短炒 首選中信

黃敏碩提醒稱，券商股只適合短線炒賣，中長線表現「麻麻地」，只因市場情緒與基本面，都未算扭轉。但若想搶先部署，他就推薦中信證券（6030），其也是首間A+H上市的證券公司。

翻查財報，公司去年歸母淨利潤錄得217億元人幣，按年增長10%，黃敏碩認為，其無論走勢，亦或基本面，均可算作板塊內首選的佼佼者。瑞銀昨日（24日）亦予該股「買入評級」，目標價上望30.1元，較本周收市的21.5元，還有超過40%的上漲空間。

此外，黃敏碩另建議，今次政策直接受惠的內險股，其實更為值博，當中就最看好平保（2318）。他解釋稱，其業務包括保險、銀行以及資產管理等，較券商業務更為多元。且平保入市，應多會選擇高息資產，只需「揸住等升」，收入增長可期。

專家推薦，若想部署券商股，首選中信證券（6030）。（資料圖片）

券商合併潮料延續 板塊有望受惠

除卻政策牛市，引發的股價勁升，中資券商另一大備受關注的趨勢，則是漸湧現的合併潮。去年底，國泰君安（2611）與海通證券（6837）的合併，被網友戲稱為「航空母艦級」，合併後資產規模累加，將直接變身內地券商「一哥」。消息公佈後，二者A股齊漲停，H股一度飆升逾倍，板塊整體受惠走高。

市場預計，券商合併潮將延續。去年新「國九條」提出，支持頭部機構通過併購重組等方式，提升核心競爭力，摩根大通報告指，在可預見的未來，這可能不會是最後一次類似交易，行業情緒短期內可被提振。

黃敏碩則解釋稱，合併與股價彈升，並非直接的因果關係，併購後1+1等於2的效應，也未必即刻顯現，但確乎有可能令生意增多，例如一間主攻機構投資者，另一間專做散戶生意，合併後便是強強聯手，且這種「做大做強」已成為新趨勢。

國泰君安計劃將以換股方式與海通證券合併，海通證券將連續停牌至終止上市。（資料圖片）

國企背景龍頭「拗手瓜」 中金中信值博

黃敏碩續提醒，內地券商中有能力開展併購的，應當仍屬「大隻的、具國企背景的」龍頭券商。他舉例稱，正如近來市場傳聞，有中資券商以超低價佣金，競爭寧德時代香港第二上市的業務，他形容稱，隻隻IPO招股書上都能見到的公司，生意定有所保障。

不單IPO生意，瑞銀投資銀行亞太地區併購部聯席主管盧穗誠早先亦指出，內地去年併購金額跌至10年低，但今年就可觸底反彈，料中國區整體交易量至少增長超過15%。順理成章，相信會利好投行業務。

此種預期下，黃敏碩則笑稱，就看好上述傳聞中「拗手瓜」，爭取寧德時代生意的兩間龍頭公司，即中金（3908）與中信建投（6066），料同樣可領跑板塊。