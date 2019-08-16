國泰航空主席史樂山稱近日事件影響聲譽　冀新班子重建信心

國泰航空（0293）行政總裁何杲（Rupert Hogg），以及顧客及商務總裁職務盧家培雙雙辭任，兩人職務分別由港機工程行政總裁鄧健榮，及香港快運行政總裁林紹波接任。國泰主席史樂山（John Slosar）表示，近日事件令集團對飛行安全及保安的承諾受到質疑，期望新班子可重建外界信心。

史樂山稱應由新團隊重建信心

史樂山於新聞稿表示，最近事件令國泰對飛行安全和保安的承諾受到質疑，亦令集團的聲譽和品牌受壓，形容事件令人十分遺憾，因為安全和保安對集團來說至關重要，認為現時是合適時機任命新管理團隊，以重建信心以及帶領國泰再創高峰。

史樂山重申，國泰全力支持香港實行「基本法」賦予的「一國兩制」原則，並對香港的美好未來充滿信心。

何杲表示，自己與盧家培作為領導班子，需要為近日事件負上責任。（資料圖片）

何杲稱應承擔事件責任

何杲則指，自己與盧家培作為公司領袖，對國泰航空在過往數星期經歷的挑戰，理應承擔責任。他又對能夠於過去三年以行政總裁的身份帶領國泰深感榮幸，並指自己對香港未來作為亞洲主要航空樞紐充滿信心。

對於新任命，史樂山表示，鄧健榮和林紹波具有豐富經驗，對航空業及公司員工亦擁有深入認知，有能力在這關鍵時刻領導國泰。他又指，國泰航空以香港為家，集團會秉持對航空安全和關懷標準的追求，以及力爭無與倫比的客戶服務美譽。