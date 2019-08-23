零售吹淡風　Skechers靠海賊王抵抗　東亞區總裁：我哋同Nike唔同

零售市道吹淡風，美國運動品牌Skechers在香港的生意難免受累。該公司東南亞區總裁梁成永指，暑假檔期一向是零售旺季，原本預期銷售額有雙位數增長，現時雖然仍有增長，但因為零售氣氛轉淡，只錄得個位數增長。 大環境不理想，但Skechers過去一直有不俗成綪，更有調查指公司去年在香港鞋市場的市佔率已超過Converse、Timberland及New Balance等一眾大品牌，排行第三，僅次於Nike及Adidas兩大巨頭。與其他品牌不同，Skechers近年利用韓風宣傳，俘虜一眾韓迷的心，今年又與海賊王推出聯乘波鞋吸動漫迷，至今已賣出逾一萬對鞋。 「我哋同Nike有好多唔同，Skechers要做一個『Lifestyle』品牌，令人感覺會一邊做運動，一邊會好歡樂，令所有人都覺得好易參與做運動。」梁成永一句道出Skechers的定位。

Skechers在香港成績不俗，以鞋市場計，成僅次於Nike及Adidas的品牌。（方家遠攝）

簽韓星助進軍亞洲

近年由於韓星代言鞋款之下，Skechers由一個美國運動品牌，成功打入香港市場。該品牌於2008年開始進軍香港及東南亞市場，現時已頗有成績。根據Euromonitor International發表的2018年鞋款市場的統計報告，Skechers於香港的市佔率達4.2%，僅次於Nike及Adidas兩大巨頭，排行第三，領先Converse、Timberland及New Balance等一眾大品牌。Skechers合資公司東南亞區總裁梁成永，一向主理港澳及東南亞地區生意，透露公司一年銷售額逾6億元，純利率超過一成，換言之年賺超過6,000萬元。

每個牌子紅起來都要有招牌貨，Skechers亦不例外。梁成永指出1999年Skechers於美國一款經典黑白鞋款（D'Lite）成亞洲區打響名堂之作，於4至5年前獲韓國代理重新包裝後，使用韓國紅星EXO作代言，「4、5年前韓風係『撻』得最勁，EXO代言鞋款都好好賣，之後我去香港辦的MAMA（韓國音樂頒獎禮），已經看到有歌迷穿著水貨版的D'Lite，當時我就知開賣這款鞋一定成功。」

之後，他決定加快該鞋款在香港的銷售策略，「我見到有人著水貨鞋，就即刻叫同事改用飛機貨轉來香港，甚至向韓國的銷售商借貨來香港賣，不出所料，黑白鞋款非常好賣，就連在店外放一個EXO成員的紙牌，都會有歌迷同紙牌合照。更重要的是，韓星在亞洲的影響力真的好大，我只要簽一個名星，就可套用到整個亞洲地區，好快令Skechers擴展出去，之後Skechers找來Red Velvet、SISTAR（韓國明星）做代言，都一樣有好好效果。」

東南亞區總裁梁成永指，手中的是1999年Skechers於美國一款經典黑白鞋款（D'Lite），亦成為亞洲區打響名堂之作。（方家遠攝）

韓風紅星EXO帶動 經典黑白鞋款已賣逾20萬對

只不過，韓星人才輩出，又如何從中找到合適的人選作代言？梁成永笑言自己要經常留意韓國音樂節目，做好「功課」找出合適人選，「其實我哋做市場推廣洗費只係佔銷售的3至5%，就已經有如此效果，而且韓國團隊會幫手去揀星做代言，相反，搵本地明星比較少，因為香港明星在亞洲其他地區無咁多人識......」

他續指，這款經典黑白鞋款一向都是店內銷售第一，以香港市場計，過去數年已售出逾20萬對，「你就見到韓星的威力，我哋有一個美國創辨人成日都話『UNSEEN UNTOLD UNSOLD』，咁即係如果無人睇，無人講，咁就會賣唔出，所以用韓星代言美國牌子不會有衝突，最緊要有氣氛。」

食過翻尋味 推海賊王聯乘波鞋

除了利用韓風之外，近年，Skechers與日本著名動漫海賊王（One Piece）推出聯乘波鞋，由韓方作設計，梁成永就拿來香港賣，成為另外一款「鎮店之寶」，「韓風可以放落亞洲各個地區都可以引起話題，而海賊王一樣係放到唔同地區，都會引起話題。而且我唔怕同你講，海賊王熱潮比EXO更厲害！」

據他透露，以今年計，海賊王與Skechers推出的聯乘波鞋已賣出逾萬對，「我哋本來打算留一批鞋放在One Piece Run去賣，點知都一早就賣晒，就算One Piece Run當日係無鞋賣，都收到300對鞋的預訂。」

Skechers在健步鞋的鞋底製作上拿了專利。（方家遠攝）

另一戰線︰推健步鞋吸較年長客

只不過，海賊王及韓星大多是面向10至20多歲客人，要擴大銷售年齡群，難以單靠海賊王及韓星作招來，加上面對Nike及Adidas兩大巨頭，同時Converse、Timberland及New Balance等夾擊，競爭想必非常大，「我哋係專攻2至3條線，除咗一條線做Lifestyle（休閒鞋），另一條線就是做健步鞋，亦即是Go Walk等一系列Go字頭系列。」

據他介紹，這些鞋的鞋底都拿了專利，更適合人士長期走路保護雙腳，而鞋款設計較為平實，成為「健步鞋」的鞋款，「可能Nike會做專業鞋款去對應客戶需要，但Skechers會做更多適合人在閒時穿著的鞋，而出現這塊健步鞋市場在之前，未獲其他牌子太多注意，成為Skechers自己的一片天。」

Skechers未來目標在衣服市場下功夫。（方家遠攝）

未來向大眾市場繼續發展

梁成永不諱言，Skechers與很多運動品牌在宣傳上做得不同，「你會看到Nike的廣告都是好『流汗』，好想贏埋最後50米，好想爭取最後的勝利，但係Skechers宣傳方法就好唔同，我哋宣傳會一邊做運動，一邊會好歡樂，令所有人都覺得好易參與做運動，而且香港潮流近年變得休閒更多，成個風氣唔同咗，就算很多專業人士都不會每日打呔，著西裝，所以更多人會著波鞋上班，而且香港人風氣都好鐘意買鞋。」

現時Skechers的眾多產品之中，休閒鞋佔總銷售的55%，其餘45%則以GO系列包辦，「Skechers未必走在潮流最尖端，未必會出限量版波鞋令最多人追，但休閒鞋會繼續出更多聯乘產品，好像明年會同其他動漫角色合作，健步鞋就主要依靠口碑做宣傳，只要做好產品就有好多回頭客。」

談到未來的計劃，梁成永自言，雖然在鞋類產品已追上Nike及Adidas，但整體規模仍是有差距，「Nike及Adidas賣衫褲都好成功，Skechers在這方面的確仍未追上，未來目標向大眾市場繼續發展。現在在香港有50個銷售點，未來店舖要租得更大才可以放到衫。另外，未來計劃擴充版圖至日本及台灣等地。」