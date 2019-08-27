近月本港示威衝突不斷，作為香港人難免心情沉重，不少人或會選擇外遊「唞唞氣」。不過8月起，日圓匯價急劇飆升，昨日（26日）更一度升穿每百日圓兌7.5港元關口，為港人的「返鄉下」蒙上一陣陰影。 雖然今年起日圓多次挑戰「7.5算」大關均無功而回，但多次「來回地獄」不代表今次也可「折返人間」。上海商業銀行研究部主管林俊泓預料，隨着中美貿易戰陷入僵局，避險情緒將繼續頂起日圓。光大新鴻基外匯策略師任曉平更揚言，日圓有機會趁勢爆上「7.8算」驚嚇價，港人「唱錢」就要瞄準最後的回調機會！

上周五（23日）中美貿易戰突然再起烽火，中國國務院宣布向總值750億元（美元‧下同）加徵關稅，並隨即引來美國總統特朗普（Donald Trump）還擊，宣布調高總值5,500億元中國貨的關稅，更聲言要所有美國企業撤出中國。

日圓8月至今升近4%

雖然相隔一個周末，但消息仍然震散市場，港股昨日急挫499點（1.91%），收報25680點。投資者飽食「驚風散」後湧入日圓避險，每百日圓兌港元昨日早上一度升穿「7.5算」，幸而及後升勢稍緩，退守約7.4關口。但埋單計數，日圓匯價8月以來已升近4%，對不少熱衷「返鄉下」的港人來說無疑是個噩耗。

中美貿易戰突然再度升溫，觸發日圓飆升，一度升穿每百港元兌7.85水平。（視覺中國）

林俊泓料日圓易升難跌 央行難干預

不過中美貿易戰沒完沒了，這個惡夢在短期內可能難以完結。上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，中美貿易戰陷入死局，短期內難見出路，預料避險情緒將令日圓易升難跌，「雙方立場愈趨強硬，貿易談判短期內好難突破，最好結果只能是延遲加關稅，但從過往經驗看來，雙方每隔兩三個月又會再衝突升溫。」

林俊泓又指，美國聯儲局於7月啟動減息，是2008年以來首次，而市場觀望9月再度減息的機率亦達100%，若然日美息差收窄，將繼續推高日圓匯價。對於日本官員多次「放風」，指一旦日圓升勢過急會出手干預，他預料日央行的出手機會不大，「若日本直接干預匯市會引起美國極大反應，如果觸發報復措施只會適得其反，加上兩國正在洽談貿易協議，相信日本央行不能有太大動作。」他估計，日本央行的應對措施，極其量是進一步下調利率，但相信出於對美國反擊的顧慮，成事機會及效果均不大。

明年奧運會將於東京舉行，或會進一步推高日圓匯價。（視覺中國）

消費稅上調在即 短線利好日圓

光大新鴻基外匯策略師任曉平亦稱，雖然特朗普命令美企退出中國是「講多過做」，暫未推出實際法規，但顯示今次白宮取態強硬，亦已「疊埋心水」無法於明年前與中國達成貿易協議，在避險情緒高漲之下日圓將會持續偏強。他續稱，日本將於10月底調高消費稅率至10%，估計由於消費者將提前入貨，9月至10月的消費數據將頗為強勁，加上東京將於明年舉行奧運，短期內繼續利好日圓走勢。

日圓匯價升勢不斷，恐怕會令港人「一頭煙」，兩位專家均建議港人唱錢不宜太「大貪」。任曉平就指，日圓強勢短期內難以逆轉，估計會趁勢衝至100兌一美元大關，即每百港元兌7.84關口，但由於當地經濟前景仍然不明，繼續上衝的動力有限。他又建議，基於日圓近日升勢過急，短線可能回至106兌一美元（即每百日圓兌7.4港元）左右，雖然水位非常有限，但已是難得的最後「上車機會」。

林俊泓則預期，短線內日圓會繼續升至103至104兌一美元水平（即每百日圓兌7.5至7.6港元），但未來一兩個月內較難升抵100兌一美元關口（即約「7.8算」）。他表示，市場避險情緒升溫，即使日圓匯價出現技術性調整亦無阻投資者密密吸貨，預料下跌幅度有限，有需要「唱錢」的港人待匯價回落至約7.4算水平便應「收貨」。