標普料中小型內銀風險續升溫　「國策責任」或影響六大內銀盈利

中國經濟增長持續放緩，以及中美貿易戰影響國內經濟，令個別內地銀行今年起出現流動性問題，其中包商銀行及錦州銀行（0416）分別被人行接管及獲工商銀行（1398）牽頭注資。惟評級機構標普認為，中小型內銀的風險將於未來一兩年陸續浮面，而大型內銀的盈利亦可能因「政策責任」而遭削弱。

料明年起陸續有中小銀行退場

標普發表研究報告指，由於內地經濟增長轉弱，預期明年起將有更多中小型銀行面臨困境，部分實力較弱的機構或將退出市場。報告指，為應對日益嚴格的監管要求，中小型銀行已控制其資產增速以保留資本，但由於當中不少銀行均依賴影子銀行及銀行同業業務，加上金融資產分類要求提高及利率市場化，將面臨更大風險。

標普指出，內地問題銀行的資產規模約佔行業整體4%左右，但相信中國政府不會容許銀行突然倒閉，而傾向安排「離場」方案，例如進行架構重整或與大型銀行合併。

報告認為，雖然流動性風險普遍局限於中小型銀行，而48間上市內銀信用評級仍然強勁，包括內地6間超大型銀行。不過由於這些超大型銀行肩負「國策責任」，例如被要求向高風險行業及中小企提供較低息貸款等，將會造成不對等的風險及財務負擔，令其盈利能力受到影響。